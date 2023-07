Salaar Teaser OUT: 'आदिपुरुष' के बाद 'सालार' बनकर लौटे प्रभास, रोंगटे खड़े कर देगा 1 मिनट 46 सेकेंड का ये धांसू टीजर

Salaar Teaser OUT: 'आदिपुरुष' (Adipurush) फिल्म को मिले निगेटिव रिस्पांस के बाद प्रभास एक बार फिर से फैंस का दिल जीतने की कोशिश करने 'सालार' लेकर आकर आ गए है. 'सालार' (Salaar) फिल्म का मच अवेटेड टीजर रिलीज हो गया है. इस चंद मिनट के टीजर में प्रभास कभी बंदूक तो कभी तलवार से अपने दुश्मनों पर वार करते हुए नजर आए.'सालार' का ये धमाकेदार टीजर रिलीज होते ही ऐसा तूफान लाया है कि सोशल मीडिया पर हर तरफ इसी के चर्चे हो रहे हैं.

सालार के लिए एक साथ हुई 'केजीएफ' टीम



'सालार' (Salaar) फिल्म के इस धांसू टीजर को देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है. खास बात है कि इस फिल्म का निर्देशन केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया है. इतना ही नहीं इसमें 'केजीएफ' की तकनीकी टीम भी शामिल है. इस फिल्म की शूटिंग रामाजो फिल्म सिटी में की गई. इसके अलावा आसपास 14 सेट भी बनाए गए, जहां सालार की बाकी शूटिंग की गई.

ये सितारे आएंगे नजर

ये 'सालार' का पहला पार्ट है. जिसमें प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन और जगपति बाबू के साथ कई टैलेंटेड सितारे नजर आएंगे. प्रशांत नील द्वारा निर्देशित ये मचअवेटेड फिल्म 28 सितंबर, 2023 को तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल और हिंदी के साथ 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

हाईलेवल vfx का हुआ इस्तेमाल

'सालार' फिल्म के टीजर की शुरुआत में टीनू आनंद नजर आए. उसके बाद प्रभास की धांसू एंट्री दिखाई गई है. प्रभास कभी बंदूक तो कभी तलवार की धार से अपने दुश्मनों का खात्मा करते हुए दिखे. इस चंद सेकेंड के टीजर को देखकर इतना को साफ है कि इस फिल्म में 'बाहुबली' और 'केजीएफ' फिल्म की तरह हाई लेवल वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है. कई सीन्स तो ऐसे हैं जो आपका दिल जीत लेंगे.

In #Yash's #KGFChapter2 climax Rocky Bhai gets attacked at 5:12 AM and submerged in the sea.

Now #Prabhas' #SalaarTeaser is planned to release at the same time on July 6th..

Looks like a master plan from #PrashanthNeel to create a BRILLIANT connection between #KGF2 and #Salaar. pic.twitter.com/ctprzO6NLw

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) July 3, 2023