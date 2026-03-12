अरबाज खान ने दिया पिता सलीम खान का हेल्थ अपडेट,बीते 24 दिनों से लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं राइटर

सलीम खान की सेहत को लेकर अरबाज खान ने अपडेट दिया है. एक्टर ने पपाराजी से बात करते हुए कहा कि वो पहले से ठीक हैं. साथ ही बताया कि उन्हें कब तक अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी.
Salim Khan Health Update: बीते 24 दिन से सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital) में भर्ती हैं. सलमान खान के पिता और मशहूर लेखक सलीम खान को 17 फरवरी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद पता चला कि उन्हें माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ है. फिलहाल, सलीम खान की सेहत में काफी सुधार है. इस बीच सलीम खान के बेटे अरबाज खान (Arbaaz Khan) ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट दी. साथ ही बताया कि उन्हें अस्पताल से कब तक छुट्टी मिलेगी.
अब कैसे हैं सलीम खान?
अरबाज खान मुंबई में इफ्तार पार्टी के बाद पपाराजी को स्पॉट हुए. इस दौरान पपाराजी ने अरबाज से सलीम खान की सेहत को लेकर पूछा. जवाब में अरबाज ने कहा कि 'वो अब पहले से बेटर है. सेहत में लगातार इंप्रूवमेंट है. पापा बेहतर है.' इसके बाद जब पपाराजी ने पूछा कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी कब तक मिलेगी? इस सवाल का जवाब देते हुए अरबाज ने कहा-'जल्द ही इंशा अल्लाह.'
17 फरवरी को आईसीयू में भर्ती हुए थे सलीम
वेटरन राइटर सलीम खान 17 फरवरी को अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से आईसीयू में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जैसे ही ये खबर सामने आई तो सलमान खान पिता के हालचाल लेने तुरंत शूटिंग बीच में छोड़ अस्पताल पहुंचे. इसके बाद खबर आई कि राइटर को माइनर सा ब्रेन हैमरेज हुआ था. इस बात का खुलासा अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने किया था. इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 'माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ था. छोटा सा एक प्रोसीजर सुबह किया गया. वो अभी ठीक है और स्टेबल हैं. लेकिन, वेंटिलेर पर हैं. हो सकता है कि कल हम लोग उन्हें वेंटिलेटर से हटा दें. वो अभी बेहतर हैं. उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि रिकवरी में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा.'
