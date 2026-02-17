Advertisement
trendingNow13112786
Hindi Newsबॉलीवुडपिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत से टूटे सलमान खान, बेटे के चेहरे पर दिखी चिंता, बेटी-दामाद भी पहुंचे अस्पताल, VIDEO

पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत से टूटे सलमान खान, बेटे के चेहरे पर दिखी चिंता, बेटी-दामाद भी पहुंचे अस्पताल, VIDEO

Salim Khan Hospitalized Salman Khan Emotional: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसके बाद भाईजान काफी दुखी नजर आ रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 17, 2026, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिता की हालत देख Salman Khan के चेहरे पर दिखी चिंता
पिता की हालत देख Salman Khan के चेहरे पर दिखी चिंता

Salim Khan Hospitalized Salman Khan Emotional: हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान की हाल ही में तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है. जिसके वजह से उन्हें परिवार ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 90 साल के सलीम खान की बिगड़ती हालत देखने के बाद भाईजान काफी दुखी नजर आ रहे हैं. भाईजान और सलीम खान के फैंस और फिल्मी जगत के सितारे उनके बेहतर स्वास्थ्य की दुआएं कर रहे हैं. 

काफी दुखी नजर आए सलमान खान
हालांकि सलमान खान के पिता सलीम खान को क्या हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है. पिता के अस्पताल में भर्ती होते ही सलमान खान तुरंत अस्पताल पहुंचे. जिसके बाद एक्टर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सलमान खान ब्लैक टी-शर्ट और ट्राउजर पहने सिर पर कैप लगाए काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं. पिता के बीमार होने पर सलमान खान के चेहरे पर साफ टेंशन झलक रही है. जिसे देखने के बाद फैंस भी काफी इमोशनल हो गए है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दामाद भी पहुंचे ससुर का हाल लेने  
वहीं अस्पताल में सलीम खान से मिलने उनके दामाद भी पहुंचे. सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा के पति आयुष शर्मा की लीलावती अस्पताल में अपने ससुर का हाल लेने पहुंचे हैं. पूरा परिवार मिलकर सलीम खान का ध्यान रख रहा हैं.   

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 में किया 90वां बर्थडे सेलिब्रेट
बता दें कि सलीम खान ने बीते साल 2025 के नवंबर में अपना 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. सलमान खान के पिता 90 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी काफी सक्रिय रहते हैं. अचानक उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने हर किसी को चौंका दिया है. फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे अस्पताल में सलीम खान से मिलने पहुंच रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salim KhanSalman Khan

Trending news

आखिरकार क्लियर हो ही गया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, NGT बोला- Ok; जानें दिक्कत कहां थी
Great Nicobar project okays
आखिरकार क्लियर हो ही गया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, NGT बोला- Ok; जानें दिक्कत कहां थी
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
Gurjeet Singh Aujla
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
Tamil Nadu Elections
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
Shocking News
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी?
Nitin Gadkari
संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी?
अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक! ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? राउत ने उठाए सवाल
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक! ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? राउत ने उठाए सवाल
हाथ में डायरी, कंधे पर बैग....पुलिस बनकर लूटे लाखों रुपए, जांच में जुटी Police
bengaluru news
हाथ में डायरी, कंधे पर बैग....पुलिस बनकर लूटे लाखों रुपए, जांच में जुटी Police
'सबूतों के साथ मामला केंद्र को सौंपा...' गोगोई के पाकिस्तानी लिंक पर CM सरमा का बयान
Gaurav Gogoi
'सबूतों के साथ मामला केंद्र को सौंपा...' गोगोई के पाकिस्तानी लिंक पर CM सरमा का बयान