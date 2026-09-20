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'टकला हो गया है क्या...', हेयर ट्रांसप्लांट की अफवाह पर भड़के सलमान खान, असली वजह का किया खुलासा

Salman Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में अपने लुक्स, हेयर ट्रांसप्लांट की अफवाहों और ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी. जानिए उन्होंने ट्रोल्स, पैपराजी और अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर क्या बड़े खुलासे किए.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 20, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:13 PM IST
'टकला हो गया है क्या...', हेयर ट्रांसप्लांट की अफवाह पर भड़के सलमान खान, असली वजह का किया खुलासा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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