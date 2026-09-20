'टकला हो गया है क्या...', हेयर ट्रांसप्लांट की अफवाह पर भड़के सलमान खान, असली वजह का किया खुलासा

Salman Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल ही में अपने लुक्स और सेहत को लेकर चर्चा में आ गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स उनके बालों को लेकर कमेंट कर रहे थे और फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे. हालांकि, सलमान पहले भी सेहत से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगा चुके हैं, लेकिन 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' के ताजा एपिसोड में उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की अफवाहों और अपने करीबी दोस्त कुमोद राने के निधन पर खुलकर बात की.
अपने ऊपर हो रही ट्रोलिंग पर बात करते हुए सलमान खान काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने कहा, 'टकला हो गया है क्या... ये मेरी आने वाली फिल्म का लुक है और इसकी असली वजह यह है कि करीब दो महीने पहले मेरे एक दोस्त का निधन हो गया था. ट्रांसप्लांट करवाया भाई.' सलमान ने आगे कहा कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई लोग ऐसी बातों से डिप्रेशन में चले जाते हैं. काम की बात करें तो सलमान के पास फिल्म 'मातृभूमि' के अलावा वामशी पेडिपल्ली और नयनतारा के साथ एक अनाम फिल्म पाइपलाइन में है.
सलमान खान की पुरानी पारिवारिक दोस्त और उद्यमी कुमोद राने का इसी साल 9 जून को निधन हो गया था. सलमान और उनके परिवार के सदस्य, जिसमें सोहेल खान, अरबाज खान, अर्पिता खान और हेलन शामिल थे, उनके अंतिम संस्कार में शरीक हुए थे और काफी भावुक नजर आए थे. कुमोद राने की शादी सलमान के करीबी दोस्त जुग्गी राने से हुई थी.
एक्टर ने अपने व्यक्तिगत के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके पास एक ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी भी बुरी परिस्थिति को अपने फायदे में बदल लेती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह गलत बोलने वालों को गलत साबित करना बखूबी जानते हैं और जो उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें गर्व करने की और भी वजह देते हैं.
सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग पर चिंता जताते हुए सलमान ने कहा, 'लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके बारे में झूठी और बुरी बातें लिखी जाती हैं, जिससे वे डिप्रेशन में चले जाते हैं. कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है. ट्रोल, ट्रोल, ट्रोल... कुछ भी यार.'
ट्रोलर्स की भाषा पर सवाल उठाते हुए सलमान ने कहा, 'वे जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी परवरिश और पहचान का पता चलता है. किसी को उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए. कभी-कभी मुझे लगता है कि क्या ये हमारे लोग हैं? क्या ये इंसान भी हैं? इन्हें परजीवी कहना भी कम होगा और हमें इसे खत्म करने की जरूरत है. अगर आप मेरी फिल्में नहीं देखना चाहते हैं, तो मत देखिए.'