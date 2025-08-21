‘कैरेक्टर को फॉलो न…’ इस किरदार को निभाते समय सलमान खान को लगा था डर! 22 साल पहले रिलीज हुई थी ये आइकॉनिक फिल्म

सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी पर्सनैलिटी और लुक्स को देखकर हर किसी के हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं. सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से की थी. जिसके बाद उन्होंने अनगिनत फिल्मों में काम किया, कभी अपने मजाकिया तो कभी अपने गुस्से का रूप किरदारों में दिखाते हुए नजर आए और दर्शकों से उन्हें हर किरदार के लिए प्यार मिला. लेकिन इस एक किरदार को करने में सलमान खान को करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी. वहीं उनके इस कैरेक्टर को लोगों ने इस हद तक पसंद किया कि यंग युवा इसे कॉपी करने लगे थे. इसलिए सलमान खान ने फैंस से अपील करते हुए कहा था कि इस टॉक्सिक कैरेक्टर को रियल लाइफ में कॉपी न करें.

वायरल वीडियो

दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर सालमान खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की सलमान खान से सवाल करते हुए पूछती है, 'अनगिनत फिल्मों को करने के बाद क्या कोई ऐसा रोल है जिसे करने में पसीने छूट गए हो?' कुछ देर सोचने के बाद सलमान खान जवाब देते हुए अपनी फिल्म 'तेरे नाम' के किरदार राधे मोहन का नाम लेते हैं. सलमान ने कहा, 'इस किरदार को करने में उन्हें डर लगा था और फिल्म करने के बाद मैंने लोगों को मैसेज भी दिया कि इस किरदार को फॉलो न करें'. सलमान खान ने आगे कहा 'आप चाहें तो किरदार के स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं मगर एक ऐसे लड़के को कभी फॉलो न करें जो किसी लड़की के पीछे इस तरह पागल हो जाए और हमेशा लाइफ में मूव ऑन करते रहें.'

सलमान खान का ये पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसके बाद कई फैंस ने उनसे अनेक सवाल पूछे हैं. वहीं बहुत से लोगों ने राधे मोहन के किरदार को आइकॉनिक कहा तो किसी ने फिल्म की तारीफ की.