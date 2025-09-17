दीवार पर पटकते थे सिर... ब्रेकअप के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं ऐश्वर्या राय, उनके घर के नीचे तमाशा करते थे सलमान खान

Salman Khan Aishwarya Rai BreakUp: सलमान खान और ऐश्वर्या राय की नजदीकियां 1999 में फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग के दौरान बढ़ीं. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था और ये दोनों की साथ में पहली और आखिरी फिल्म थी. दोनों कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 2002 में उनका रिश्ता टूट गया. उस दौरान अक्सर उनकी अनबन और झगड़ों की खबरें मीडिया में छाई रहती थीं. आज भी उनके अफेयर की चर्चा होती है और फैंस सचाई जानना चाहते हैं.

हाल ही में ऐड फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने दोनों के रिश्ते पर कई खुलासे किए. उन्होंने विक्की लालवानी के पॉडकास्ट पर दोनों के रिश्तों के बारे में बात करते हुए बताया कि इस टूटे रिश्ते का सबसे ज्यादा असर ऐश्वर्या की जिंदगी और करियर पर पड़ा. कक्कड़ के मुताबिक, ब्रेकअप के बाद पूरी इंडस्ट्री ने सलमान का सपोर्ट किया और ऐश्वर्या का साथ छोड़ दिया, जिससे वो अंदर से बहुत टूट गईं. प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि सलमान खान अक्सर ऐश्वर्या के घर आकर हंगामा किया करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इंडस्ट्री ने छोड़ दिया था ऐश्वर्या का साथ

उन्होंने खुलासा किया कि ऑफिशियली अलग होने से पहले ही दोनों के बीच रिश्ता खत्म हो चुका था. ऐश्वर्या के लिए ये रिश्ता खत्म होना राहत की बात थी, क्योंकि वे काफी तनाव में रहती थीं. कक्कड़ के मुताबिक, सलमान का बिहेवियर अक्सर अजीब और परेशान करने वाला होता था, जिससे माहौल बिगड़ जाता था. ऐड फिल्ममेकर ने बताया कि वे खुद उसी बिल्डिंग में रहते थे, जहां ऐश्वर्या रहती थीं. इसलिए उन्होंने सलमान का जुनून और गुस्सा करीब से देखा. वो बिल्डिंग के नीचे हंगामा करते थे.

34 साल की सबसे ग्लैमरस हसीना, 15 साल से टीवी पर कर रहीं राज, 8.2 मिलियन हैं फैन फॉलोइंग, हर महीने कमाती हैं 30 लाख

घर के नीचे तमाशा करते थे सलमान खान

प्रहलाद कक्कड़ के मुताबिक, सलमान कई बार बिल्डिंग के सामने तमाशा करते, जोर-जोर से चिल्लाते और गुस्से में दीवार पर सिर मारते थे. ये सब देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता और ऐश्वर्या को इससे छुटकारा मिलना ही बेहतर था. सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट से शुरू हुई थी. लेकिन साल 2001 आते-आते दोनों का रिश्ता टूट गया. इसके बाद दोनों ने कभी भी साथ में काम नहीं किया और एक-दूसरे से दूरी बनाए रखी.

सलमान ने किया था इनकार

वहीं, ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं. सलमान आज भी 59 साल की उम्र में बैचलर लाइफ जी रहे हैं. प्रह्लाद कक्कड़ ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि सलमान, ऐश्वर्या पर काफी हावी रहते थे. उन्होंने बताया कि सलमान का प्यार जुनून की हद तक था और वो कभी-कभी मारपीट तक कर बैठते थे. जब उनसे पूछा गया कि ये सब जानकारी उन्हें कहां से मिली, तो उन्होंने साफ किया कि ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा. हालांकि, सलमान ने 2002 में दिए इंटरव्यूज में सभी आरोपों को नकार दिया था.