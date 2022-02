'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगाने वाली लड़की को सलमान-आमिर ने दिए 3 करोड़ रुपये? सच आया सामने

नई दिल्ली: इन दिनों देशभर में कर्नाटक का हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल ही में मुस्कान खान नाम की एक लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह हिजाब पहनकर 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगाती दिखी थी. इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने मुस्कान की तारीफ की तो कई लोगों ने कड़ी निंदा भी की है.

इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि मुस्कान खान को सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) ने करोड़ों रुपये बतौर ईनाम दिए हैं. वहीं, तुर्की सरकार (Turkish Government) ने भी मुस्कान को ईनाम देने की बात कही है. इन पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि सलमान और आमिर खान ने मिलकर मुस्कान खान को 3 करोड़ रुपए मिलकर दिए हैं जबकि 2 करोड़ रुपए तुर्की की सरकार उसे देगी.

Farq itna hay k muskan ko salman khan nay 3 coror diyee hay or in ko itni hi galiyan pari hain

— Xahid (@xahidpk) February 11, 2022