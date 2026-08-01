'सुलतान' ने 'खलनायक' को कहा I Love You... जानें कैसे और कब शुरू हुई जय-वीरू वाली ये जिगरी यारी!

सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती काफी पुरानी है. संजय सलमान को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं. दोनों स्टार्स एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय में साथ होते हैं. दोनों एक्टर अच्छी खासी बॉन्डिंग शेयर करते हैं. सलमान ने संजय दत्त संग अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
सलमान खान ने बाबा संग फोटो शेयर करते हुए लिखा- बाबा हमेशा के लिए बाबा, बाबा होता है. संजू बाबा हैं, हम सब के बाबा और संजू बाबा अब अपने बच्चों का बाबा, मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, भगवान, अल्लाह और जीसस इस आदमी को खुश रखें. लव यू बाबा.
90 के दशक में संजय और सलमान खान की दोस्ती शुरू हुई थी. संजय दत्त और सलमान खान की मुलाकात घर पर हुई थी. दरअसल सलमान खान के पिता ने संजय दत्त की फिल्म 'नाम' की कहानी लिखी थी. इस वजह से सलमान और संजय दत्त घर पर मिलते थे. यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी. उस दौरान सलमान खान फिल्मों में आने की तैयराी भी कर रहे थे.
1991 रिलीज फिल्म साजन में सलमान और संजय दत्त ने एक साथ काम किया था. दोनों की ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी दोस्ती काफी गहरी हो थी. दोनों स्टार्स का नेचर लगभग ऐसा जैसा था जिस वजह से दोनों अच्छे दोस्त बन गए. संजय दत्त सलमान खान को छोटे भाई की तरह मानते हैं. संजय और सलमान खान ने एक साथ चल मेरे भाई 2000, सन ऑफ सरदार फिल्मों में साथ में काम किया है. दोनों ने मिलकर बिग बॉस का एक सीजन भी होस्ट किया था.
सलमान खान ने आप की अदालत शो में बताया था कि संजय बाबा ने सोहेल खान की फिल्म मैंने दिल तुझको दिया में गेस्ट अपीयरेंस दिया था. फिल्म की शूटिंग के बाद पार्टी के दौरान घर के बाहर M5 गाड़ी आई थी. मैंने बाबा को बोला कि आपके लिए ये गाड़ी है. बाबा ने चाबी लेकर थैंक्यू बोला, इसके बाद चाबी को समंदर में फेंक दिया. उस समय एक ही चाबी आती थी. हम लोगो ंको 4 दिन लग गए चाबी ढूंढने में उनके साथ हमारा बॉन्ड ही ऐसा है.
सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती आज भी मजबूत है. दोनों अक्सर फोन पर बात करके एक दूसरे का हालचाल लेते हैं. संजय दत्त और समलान खान एक दूसरे के हर मुश्किल समय में साथ देते हैं. अगर कोई किसी के बारे में कुछ भी सुनता है तो तुंरत फोन करता है.