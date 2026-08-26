सलमान खान को कोर्ट ने थमाया नोटिस! 5 अक्टूबर को होना पड़ेगा अदालत में हाजिर; धोखाधड़ी के मामले में फंसे भाईजान

बॉलीवुड के भाईजान यानी सुपरस्टार सलमान खान के लिए आने वाले दिन थोड़े परेशानी भरे हो सकते हैं. चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री को एक मामले में नोटिस जारी किया है. ये पूरा मामला मनीमाजरा इलाके में एक शोरूम खोलने और उसमें कथित तौर पर हुई धोखाधड़ी की शिकायत से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने इस मामले में सलमान और अलवीरा के अलावा कुछ और कंपनियों के डायरेक्टर्स से भी जवाब मांगा है.
धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स का नाम अरुण गुप्ता है, जो मनीमाजरा के ही रहने वाले एक स्थानीय बिजनेसमैन हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि शोरूम शुरू करने के नाम पर उनके साथ गलत तरीके से डील की गई और धोखा हुआ. ये केस अरुण गुप्ता बनाम स्टाइल कोशेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के तहत दर्ज किया गया है. बिजनेसमैन की शिकायत के बाद कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को बुलाकर उनका पक्ष जानने का प्रोसेस शुरू कर दिया है.
अदालत की ओर से भेजे गए नोटिस में सिर्फ सलमान खान ही नहीं, बल्कि उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री का नाम भी साफ तौर पर शामिल है. इनके साथ ही स्टाइल कोशेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर संतोष श्रीवास्तव और प्रसाद बिंदु माधव कापड़े को भी अदालत ने नोटिस भेजा है. कोर्ट का कहना है कि शिकायत पर कोई भी बड़ा कानूनी कदम या संज्ञान लेने से पहले सभी आरोपियों का अपना पक्ष रखना बेहद जरूरी है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.
कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ये नोटिस बीएनएसएस (BNSS) की धारा 223 के तहत भेजा गया है. इसका मतलब ये है कि अदालत ने अभी सीधे तौर पर कोई आरोप तय नहीं किया है, बल्कि मामला दर्ज करने से पहले की शुरुआती स्टेज पर सभी पक्षों की सफाई मांगी है. इस नोटिस के जरिए ये निर्देश दिया गया है कि सभी लोग 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे अदालत के सामने मौजूद रहें. वे खुद या अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश हो सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं.
ये पूरा विवाद असल में ‘बीइंग ह्यूमन’ ब्रांड के ज्वेलरी शोरूम को खोलने की बात पर शुरू हुआ है. ‘बीइंग ह्यूमन’ सलमान खान का जाना-माना चैरिटी फाउंडेशन और ब्रांड है, जो कपड़े, ज्वेलरी और कई तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स बेचकर सोशल सोशल वर्क के लिए फंड जुटाता है. अब शिकायतकर्ता का दावा है कि इसी ब्रांड के शोरूम को लेकर उनके साथ वादाखिलाफी और धोखाधड़ी हुई है. उनसे जो वादे किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया और सीधे तौर पर ठगी की गई है.
इस पूरे मामले की पिछली कानूनी सुनवाई 4 अगस्त को कोर्ट में हुई थी. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 24 अगस्त को औपचारिक नोटिस जारी करने का फैसला लिया. अब आने वाली 5 अक्टूबर को अदालत में इस केस की अगली अहम सुनवाई होगी. उस दिन सलमान खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और कंपनी के डायरेक्टर्स को अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद ही तय होगा कि अदालत इस केस में आगे क्या कानूनी कदम उठाती है, ये देखना होगा.