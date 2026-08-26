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सलमान खान को कोर्ट ने थमाया नोटिस! 5 अक्टूबर को होना पड़ेगा अदालत में हाजिर; धोखाधड़ी के मामले में फंसे भाईजान

Salman Khan Court Notice: बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा एक नए कानूनी मामले में घिरते नजर आ रहे हैं. चंडीगढ़ की अदालत ने एक बिजनेसमैन की शिकायत पर दोनों भाई-बहन समेत कई लोगों को नोटिस भेजा है. मामला एक शोरूम से जुड़ा है. जानिए कोर्ट ने कब और क्यों पेश होने को कहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 26, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:57 AM IST
सलमान खान को कोर्ट ने थमाया नोटिस! 5 अक्टूबर को होना पड़ेगा अदालत में हाजिर; धोखाधड़ी के मामले में फंसे भाईजान
Image Credit: धोखाधड़ी मामले में सलमान खान को मिला कोर्ट का नोटिस (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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