नई दिल्‍ली: सलमान खान इन दिनों राजस्थान में अपनी फिल्‍म 'दबंग 3' की शूटिंग कर रहे हैं. बुधवार को ही सलमान ने इस फिल्‍म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है. सलमान इस साल क्रिसमस पर अपना दबंग अंदाज दर्शकों के लिए ला रहे हैं. इस बीच सलमान की कुछ मजेदार तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. दरअसल राजस्‍थान की राजनेता बनीं बीना काक ने बुधवार को सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की तस्‍वीरें साझा की हैं. इन तस्‍वीरों में सलमान 'दबंग 3' के सेट पर विशेष बच्चों के साथ मस्‍ती करते नजर आ रहे हैं. बीना द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीर में से एक तस्वीर में सलमान खान उन बच्चों में से एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

तस्वीर के कैप्शन में बीना ने लिखा है, "सेट पर डांस करने के दौरान. 'दबंग 3' के सेट पर सलमान खान उमंग जयपुर के बच्चों के साथ खास वक्त बिताते हुए. क्रू के सदस्यों द्वारा बच्चों के लिए खास टेंट बनाया गया है और उन्हें पेटीज, वेफर और पेस्ट्रीज की पार्टी दी गई." वहीं एक अन्य तस्वीर में सोनाक्षी और बीना बच्चों के समूह के साथ तस्वीर के लिए पोज देती नजर आ रही है.

Salman surprises Umang school by bearing the cost of solar power for their building in Jaipur.we are overwhelmed and thankful to SKF n team for this generous gesture.Bhai has stood by us from the inception .Jiyo !! #Dabangg3 @BeingSalmanKhan @nikhildwivedifc pic.twitter.com/ZgrVFa7K9V

— Bina kak (@binaakak) August 21, 2019