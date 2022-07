Bigg Boss 16: इस बार शो होस्ट करने की Salman Khan ने मांगी इतनी फीस, सोच में डूबे मेकर्स

Salman Khan fees for Bigg Boss 16: 'बिग बॉस' एक ऐसा शो है जो पिछले काफी सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है. ऐसे में फैंस शो के 16वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, 'बिग बॉस' को लोग न सिर्फ टास्क और कंटेस्टेंट्स के लिए बल्कि सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग की वजह से भी पसंद करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सलमान खान (Salman Khan Fees for Bigg Boss 16) ने शो के मेकर्स से अपनी फीस में काफी बढ़ोतरी की मांग की है. 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss New Season) पहले ही काफी चर्चा बटोर चुका है. ऐसे में कंटेस्टेंट्स के नाम और प्रीमियर डेट की अफवाहों के बीच, खबर है कि शो के होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी फीस बढ़ा दी है.

सलमान ने बढ़ाई फीस

इस बात में कोई शक नहीं है कि 'बिग बॉस' सबसे ज्यादा देखा जाने वाल रिएलिटी शो है. वहीं, वीकेंड का वार में अक्सर घर के मुद्दों और उसके कवरेज के लिए होस्ट को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है. इसके लिए लोग सलमान खान को बेहद पसंद करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुल्तान ने 'बिग बॉस 15' के वक्त भी फीस में बढ़ोतरी की मांग की थी. कहा जा रहा है कि उन्होंने 'बिग बॉस 15' के लिए चार्ज की गई फीस का तीन गुना मांगा है. संभावना है कि अगर सलमान खान की बात नहीं मानी गई तब वो 'बिग बॉस 16' को होस्ट नहीं करेंगे. हालांकि इस बारे में अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

पिछले सीजन इतनी थी फीस

आपको बता दें कि सलमान खान (Salman Khan) 'बिग बॉस' के हर एपिसोड के लिए 15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि उन्होंने इस शो से कितनी कमाई कर ली होगी. इस बीच, बात करें नए सीजन के कंटेस्टेंट्स की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार शो के लिए अर्जुन बिजलानी, मुनव्वर फारुकी, दिव्यांकी त्रिपाठी, शिवांगी जोशी, टीना दत्ता, आजमा फलाह, शिवम शर्मा, जय दुधाने, मुनमुम दत्ता, जन्नत जुबैर, फैजल शेख, अरुशी दत्ता, पूनम पांडे और जैद दरबार को अप्रोच किया गया है. 'बिग बॉस 16' सितंबर के अंत या इस साल अक्टूबर की शुरुआत तक शुरू हो सकता है.

