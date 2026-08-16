डेविड धवन के बर्थडे बैश में पहुंचे सलमान खान, Varun Dhawan संग फोटो हुईं वायरल

दिलचस्प बात ये है कि डेविड धवन का हालिया प्रोजेक्ट उनके निर्देशन करियर के आखिरी पड़ाव की ओर भी इशारा करता है. उनकी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आईं. फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस प्रोजेक्ट को लेकर डेविड धवन पहले ही साइन दे चुके थे कि शायद अब वो निर्देशन से दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं. ऐसे में उनका 75वां जन्मदिन उनके शानदार फिल्मी सफर को याद करने का भी एक खास मौका बन गया. ऑडियंस तक ऑडियंस को हंसाने और बड़े सितारों को लेकर यादगार फिल्में बनाने वाले डेविड धवन का सफर आज भी हिंदी सिनेमा में खास जगह रखता है.