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डेविड धवन के बर्थडे बैश में पहुंचे सलमान खान, Varun Dhawan संग फोटो हुईं वायरल

Salman Khan Attends David Dhawan Birthday: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर डेविड धवन ने रविवार, 16 अगस्त को अपना 75वां जन्मदिन परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर इंडस्ट्री के कई जाने-पहचाने चेहरे उनके साथ नजर आए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 16, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:46 PM IST
डेविड धवन के बर्थडे बैश में पहुंचे सलमान खान, Varun Dhawan संग फोटो हुईं वायरल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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