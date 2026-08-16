डेविड धवन के बर्थडे बैश में पहुंचे सलमान खान, Varun Dhawan संग फोटो हुईं वायरल

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल ही में फिल्ममेकर डेविड धवन के बर्थडे में शामिल हुए, जहां डेविड के बेटे और एक्टर वरुण धवन, फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और राइटर-निर्देशक रूमी जाफरी समेत कई सितारे इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने. पार्टी की इनसाइड फोटोज ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींचा लिया. रूमी जाफरी ने डेविड धवन को जन्मदिन की बधाई देते हुए कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें इंडस्ट्री के दिग्गजों के बीच खास बॉन्डिंग देखने को मिली.
शेयर की गई तस्वीरों में सलमान खान का अंदाज भी खूब चर्चा में रहा है. ब्लैक आउटफिट और काउबॉय हैट में सलमान डेविड धवन के साथ पोज देते नजर आए. वहीं वरुण धवन ने अपने पिता के गाल पर प्यार से किस कर इस खास पल को और इमोशनल बना दिया. एक तस्वीर में पूरा ग्रुप बर्थडे केक के आसपास नजर आ रहा है, जहां सभी मिलकर डेविड धवन का जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिखे.
डेविड धवन के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों में साजिद नाडियाडवाला समेत फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे करीबी लोग भी दिखाई दिए. रूमी जाफरी ने पोस्ट के साथ डेविड धवन के लिए लंबी और खुशहाल जिंदगी की दुआ की और सलमान खान, वरुण धवन और साजिद नाडियाडवाला को भी टैग किया. डेविड धवन का नाम हिंदी सिनेमा के उन निर्देशकों में लिया जाता है, जिन्होंने कॉमेडी और एंटरटेनमेंट को एक अलग पहचान दी. अपने लंबे करियर में उन्होंने गोविंदा के साथ कई सुपरहिट फिल्मों की यादगार जोड़ी बनाई.
डेविड ने ‘शोला और शबनम’, ‘बोल राधा बोल’, ‘राजा बाबू’, ‘कुली नंबर 1’, ‘साजन चले ससुराल’, ‘जुड़वा’, ‘हीरो नंबर 1’, ‘बड़े मियां छोटे मियां’, ‘हसीना मान जाएगी’, ‘मुझसे शादी करोगी’, ‘पार्टनर’, ‘मैं तेरा हीरो’ और ‘जुड़वा 2’ जैसी फिल्मों ने ऑडियंस का खूब मनोरंजन किया. उनकी फिल्मों में कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और स्टार पावर का ऐसा मेल रहा, जिसने उन्हें बॉलीवुड के सबसे सफल कमर्शियल निर्देशकों में शामिल किया.
दिलचस्प बात ये है कि डेविड धवन का हालिया प्रोजेक्ट उनके निर्देशन करियर के आखिरी पड़ाव की ओर भी इशारा करता है. उनकी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आईं. फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस प्रोजेक्ट को लेकर डेविड धवन पहले ही साइन दे चुके थे कि शायद अब वो निर्देशन से दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं. ऐसे में उनका 75वां जन्मदिन उनके शानदार फिल्मी सफर को याद करने का भी एक खास मौका बन गया. ऑडियंस तक ऑडियंस को हंसाने और बड़े सितारों को लेकर यादगार फिल्में बनाने वाले डेविड धवन का सफर आज भी हिंदी सिनेमा में खास जगह रखता है.
डेविड धवन ने अपने फ्यूचर को लेकर भी खुलकर बात की थी. उन्होंने इशारा किया कि ‘है जवानी तो इश्क होना है’ बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है. उन्होंने अपनी सेहत और उम्र को ध्यान में रखते हुए आगे फिल्में न करने की इच्छा जाहिर की और कहा कि वरुण भी चाहते हैं कि वो अब काम से थोड़ा आराम लें. डेविड ने ये भी कहा कि इसके बाद वो सिर्फ वरुण के पिता बनकर रहना चाहेंगे.