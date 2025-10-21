Advertisement
'बैटल ऑफ गलवान' की शुरू होते ही बिगड़ी सलमान खान की हिरोइन की तबीयत, हॉस्पिटल से शेयर किया पोस्ट

49 साल की सलमान खान की ये हसीना अस्पताल में भर्ती हैं, इंस्टाग्राम पर फोटो साझा की. फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. वे जल्द सलमान खान संग 'बैटल ऑफ गलवान' में दिखेंगी.

 

Oct 21, 2025, 07:13 PM IST
'बैटल ऑफ गलवान' की शुरू होते ही बिगड़ी सलमान खान की हिरोइन की तबीयत, हॉस्पिटल से शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह की तबीयत ठीक नहीं है. उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की है. सोशल मीडिया पर लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. चित्रांगदा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अस्पताल के बिस्तर से अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो में चित्रांगदा बिस्तर पर लेटी हैं और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "जल्द ही खरगोश की तरह दौड़ने लगूंगी."

चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी

हालांकि, अभिनेत्री ने अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया. उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई है. इसे देखने के बाद फैंस चित्रांगदा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

फिल्मों की बात करें तो चित्रांगदा सिंह को पिछली बार 'हाउसफुल 5' में देखा गया था. इसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप जैसे कलाकार हैं.

फिल्म में वह विलेन के रोल में दिखाई दी थीं. उनकी एक्टिंग को बहुत ही सराहा गया था. यह फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की पांचवीं फिल्म थी, जिसके दो भाग रिलीज किए गए थे. दोनों का क्लाइमैक्स अलग था.

बैटल ऑफ गलवान में आएंगी नजर 

चित्रांगदा सिंह बहुत जल्द सलमान खान के साथ ‘बैटल ऑफ गलवान’ में नजर आएंगी. यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है. बताया जा रहा है कि इसमें भारत-चीन संघर्ष की कहानी दिखाई जा सकती है.

फिल्म के बारे में बात करते हुए चित्रांगदा ने एक इंटरव्यू में कहा था, "यह बहादुरी और साहस की कहानी है. एक सैनिक परिवार से होने के नाते मुझे याद है कि इस घटना के बारे में हमारे लोगों में बात की जाती थी. इसलिए इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ही निजी अहसास है."

चित्रांगदा ने कहा था कि यह फिल्म भूले-बिसरे और कम जानी-पहचानी कहानियों को उजागर करेगी. इसके जरिए फिल्म निर्माता उन कहानियों और नायकों का सम्मान करने जा रहे हैं. इसका हिस्सा बनकर वह बहुत खुश हैं. लद्दाख में इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों पहले हुई थी. इस फिल्म का मुंबई शिड्यूल जल्द शुरू होगा.

