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रातोंरात क्यों बदला सलमान खान की फिल्म का टाइटल? डायरेक्टर ने किया खुलासा, कहा- 'हमने पहले से दो...'

Apoorva Lakhia On Battle Of Galwan Title Change: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टाइटल बदलकर अब 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया गया है. अब इस टाइटल को बदलने की वजह का खुलासा डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने किया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 16, 2026, 07:16 PM IST
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रातोंरात क्यों बदला सलमान खान की फिल्म का टाइटल? डायरेक्टर ने किया खुलासा, कहा- 'हमने पहले से दो...'

Apoorva Lakhia On Battle Of Galwan Title Change: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. हर साल ईद के मौके पर भाईजान अपनी कोई न कोई फिल्म लेकर जरूर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. हालांकि भाईजान अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी चर्चा में है. हाल ही में फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म का टाइटल बदल दिया गया है. अब इस मामले में खुद फिल्म डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने बात की. 

रातोंरात नहीं बदला फिल्म का टाइटल

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन अभी तक 'बैटल ऑफ गलवान' के टाइटल के साथ किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में फिल्म के अपडेट में अनाउंस किया गया है कि अब फिल्म का टाइटल 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया गया है. फिल्म का टाइटल अचानक बदले जाने को लेकर डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने मीडिया से बात की और बताया कि ये फैसला कोई रातोंरात नहीं लिया गया है.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सलमान खान का सबसे बड़ा फैसला, रिलीज से कुछ महीने पहले बदला 'बैटल ऑफ गलवान का' नाम, नया पोस्टर वायरल

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पहले से कराए थे दो नाम रजिस्टर

फिल्म डायरेक्टर अपूर्व ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया कि 'सलमान खान के फैंस को फिल्म का टाइटल अचानक बदला हुआ लग सकता है, लेकिन यह कोई रातोंरात लिया गया फैसला नहीं है. शुरुआत से ही हमने दो टाइटल रजिस्टर कराए हुए थे, जिसमें से एक 'बैटल ऑफ गलवान' और दूसरा 'मातृभूमि' था. फिल्म बनाते समय हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक लड़ाई के बारे में नहीं है. असल में ये फिल्म मानवता, सहानुभूति और हमारे सैनिकों की लड़ी जाने वाली खामोश लड़ाइयों के बारे में है.'

फिल्म के ट्रेलर का फैंस को इंतजार

फिल्म के टाइटल के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' टाइटल फिल्म में दिखाए गए इमोशंस और सैनिकों की कुर्बानियों को बखूबी से दर्शाता है. बता दें कि 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' भारत और चीन के बीच साल 2020 में हुए वॉर पर आधारित है. फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी. फिल्म का टीजर मेकर्स रिलीज कर चुके हैं और अब फैंस को इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है. 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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