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माही विज से लेकर सुनील पाल... Bigg Boss 20 में नजर आ सकते हैं हैं ये 5 बड़े स्टार्स, बदल जाएगा पूरा घर

Bigg Boss 20: सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस 20 चर्चा में है. दरअसल खबरें आ रही है कि बिग बॉस में जन्नत जुबैर, माही विज, गीता बसरा शो का हिस्सा बन सकते हैं. आइए जानते हैं बिग बॉस 20 में कौन-कौन नजर आ सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 28, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:23 AM IST
माही विज से लेकर सुनील पाल... Bigg Boss 20 में नजर आ सकते हैं हैं ये 5 बड़े स्टार्स, बदल जाएगा पूरा घर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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