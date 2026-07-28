माही विज से लेकर सुनील पाल... Bigg Boss 20 में नजर आ सकते हैं हैं ये 5 बड़े स्टार्स, बदल जाएगा पूरा घर

Bigg Boss 20: बिग बॉस के 19 सीजन हो चुके हैं. वहीं फैंस अब नए सीजन का इंतजार कर रहे हैं. बिग बॉस शो टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर रिएलिटी शो है. इस शो को काफी पसंद किया जाता है. बिग बॉस हाउस में टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे आते हैं. शो में वह बाहर की दुनिया से दूर कैमरे के बीच रहते हैं. ऐसे में शो में लड़ाई-झगड़ा और खूब सारा ड्रामा देखने को मिलता है. सलमान खान का सुपरहिट रियलिटी शो बिग बॉस 20 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बिग बॉस 20 के कंस्टेंस्ट्स और थीम को लेकर नई-नई खबरें सामने आ रही है. कुछ बड़े नाम सामने आए हैं जो कि बिग बॉस 20 का हिस्सा बन सकते हैं.