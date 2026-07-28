माही विज से लेकर सुनील पाल... Bigg Boss 20 में नजर आ सकते हैं हैं ये 5 बड़े स्टार्स, बदल जाएगा पूरा घर

Bigg Boss 20: बिग बॉस के 19 सीजन हो चुके हैं. वहीं फैंस अब नए सीजन का इंतजार कर रहे हैं. बिग बॉस शो टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर रिएलिटी शो है. इस शो को काफी पसंद किया जाता है. बिग बॉस हाउस में टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे आते हैं. शो में वह बाहर की दुनिया से दूर कैमरे के बीच रहते हैं. ऐसे में शो में लड़ाई-झगड़ा और खूब सारा ड्रामा देखने को मिलता है. सलमान खान का सुपरहिट रियलिटी शो बिग बॉस 20 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बिग बॉस 20 के कंस्टेंस्ट्स और थीम को लेकर नई-नई खबरें सामने आ रही है. कुछ बड़े नाम सामने आए हैं जो कि बिग बॉस 20 का हिस्सा बन सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान के शो में माही विज, गीता बसरा, जन्नत जुबैर, कॉमेडियन सनील पाल, शोइक चक्रवर्ती शो का हिस्सा बन सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार स्टार्स के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है. सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही इन स्टार्स का नाम शो के लिए फिक्स हो सकता है. अभी इन स्टार्स से बातचीत का दौर शुरू है. ऐसे में किसी के नाम पर कंफर्म की पुष्टि लगाना जल्दबाजी होगा.
सोशल मीडिया पर चर्चा काफी तेज है कि बिग बॉस 20 में ये स्टार्स भी एंट्री कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्टर फैसू, भाव्या सिंह, मैक्सटर्न और दुष्यंत कुकरेजा बिग बॉस 20 में एंट्री ले सकते हैं. लेकिन अभी किसी के भी नाम की पुष्टि नहीं हुई है.
बिग बॉस 20 का हाउस इस बार काफी खास होने वाला है. खबरों के अनुसार बिग बॉस हाउस डिजाइन कर रहे ओमंग कुमार इस सीजन का हाउस डिजाइन नहीं करेंगे. उनकी जगह बिग बॉस हाउस को कंचन और रूपाली की जोड़ी तैयार करेंगी. ऐसे में बिग बॉस हाउस एकदम नया देखने को मिलेगा.
रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बॉस 20 का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर को हो सकता है. टास्ट टाइम की तरह शो पहले जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा उसके बाद शो टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. टीवी और डिजिटल दोनों जगह बिग बॉस 20 को आप देख सकते हैं.