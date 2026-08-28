बिग बॉस 20 में एलिमिनेशन के बाद भी घर में रहेंगे कंटेस्टेंट, सलमान खान ने रिवील किया ट्विस्ट

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 20 सुर्खियों में बना हुआ है. बिग बॉस 20 पिछले सभी सीजन से अलग होने वाले है. इस सीजन में वो चीजे देखने को मिलेगी की जो कि अब तक किसी भी सीजन में नहीं हुआ है. इस सीजन में कंटेस्टेंट के पास शो में बचने के लिए एक नहीं बल्कि 2 चांस हैं. मेकर्स ने लेटेस्ट प्रोमो में इस बात को क्लियर किया है.
बिग बॉस 20 का नया प्रोमो जारी हुआ है. इस प्रोमो वीडियो में सलमान खान बताते हैं. इस बार बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट कम वोट की वजह से शो से बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही रहेंगे. इसका मतलब है कि एलिमिनेशन होने के बाद भी कंटेस्टेंट घर के अंदर अपना गेम खेल सकते हैं. इस बार बिग बॉस 20 में लोगों को जीवन दान मिलेगा. सभी कंटेस्टेंट एक एलिमिनेशन से बच सकते हैं.
बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में सलमान खान ने बताया है कि इस बार के सीजन में कंटस्टेंट को जीवनदान मिलेगा. इसका मतलब है कि अगर कोई कंटेस्टेंट कम वोट की वजह अगर एलिमिनेंट हो जाता है तो उन्हें शो में जीवनदान मिलेगा. वह घर से बेघर नहीं होंगे, बल्कि घर में रहेंगे. ऐसे में देखना होगा कि एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट घर में रहने के बाद क्या करेंगे. इसके बारे में शो आने के बाद ही पता चलेगा.
सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस 20 की प्रीमियर 6 सितंबर को होगा. बिग बॉस 20 शो रात को 9 बजे जियो हॉट स्टार पर आएगा. वहीं कलर्स टीवी पर शो रात को 10.30 बजे आएगा. इस बार का शो काफी अलग होने वाला है. बिग बॉस हाउस के इंटीरियर में भी काफी बदलाव किया गया है.
बिग बॉस 20 का प्रीमियर जैसे- जैसे पास आ रहा है मेकर्स शो से जुड़े ट्विस्ट और कंटेस्टेंट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं. हाल ही में बिग बॉस मेकर्स ने प्रोमो शेयर कर बताया है कि रिया अहीर और लव गिल को बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट्स चुनने का मौका दिया है. जनता के वोट के आधार पर तय होगा कि बिग बॉस 20 में रिया अहीरा या लव गिल कौन बतौर कंटेस्टेंट घर एंट्री होगी.