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बिग बॉस 20 में एलिमिनेशन के बाद भी घर में रहेंगे कंटेस्टेंट, सलमान खान ने रिवील किया ट्विस्ट

सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 20 ट्रेंड में बना हुआ है. मेकर्स ने शो का लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया है. इस प्रोमो के अनुसार कंटेस्टेंट इस बार एलिमिनेशन के बाद घर से बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर रहेंगे.

Written ByShilpa
Published: Aug 28, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:06 PM IST
बिग बॉस 20 में एलिमिनेशन के बाद भी घर में रहेंगे कंटेस्टेंट, सलमान खान ने रिवील किया ट्विस्ट

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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