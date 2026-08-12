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Bigg Boss 20: जंग के मैदान में उतरे सलमान खान! कंटेस्टेंट को देंगे 'डबल पॉवर', नए प्रोमो में किया बड़ा खुलासा

Bigg boss 20 promo: बिग बॉस मेकर्स ने शो का नया प्रोमो जारी किया है. इस प्रोमो में सलमान खान बताते हैं कि इस सीजन में कंटेस्टेंट खुद को एलिमिनेट होने से बचा सकते हैं. दरअसल सभी कंटेस्टेंट को 2 जिंदगी का वरदान मिलेगा.

Written ByShilpa
Published: Aug 12, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:51 PM IST
Bigg Boss 20: जंग के मैदान में उतरे सलमान खान! कंटेस्टेंट को देंगे 'डबल पॉवर', नए प्रोमो में किया बड़ा खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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