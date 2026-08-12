Bigg Boss 20: जंग के मैदान में उतरे सलमान खान! कंटेस्टेंट को देंगे 'डबल पॉवर', नए प्रोमो में किया बड़ा खुलासा

बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया है. इस प्रोमो में सलमान खान बताते हैं कि इस बार के सीजन में सभी घरवालों को दो बार बचने का वरदान मिलेगा. ये वरदान बिग बॉस फैंस के लिए खुशखबरी से कम नहीं है. इस बार घरवालें इस वरदान की मदद से खुद को बचा सकते हैं जिससे बिग बॉस का गेम काफी मजेदार हो सकता है. सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस 6 सितंब 2026 को शुरू होगा.
बिग बॉस मेकर्स ने बिग बॉस का एक प्रोमो शेयर किया है. इस प्रोमो में सलमान खान ने सीजन की थीम के बारे में खुलासा किया है. प्रोमो के अनुसार इस सीजन में सभी कंटेस्टेंट को 2 बार वरदान मिलेगा. ऐसे में कंटेस्टेंट अपने आपको बेघर होने से खुद को बचा सकते हैं. कंटेस्टेंट्स वरदान का इस्तेमाल कर घर में पुनर्जन्म ले सकते हैं. इसका मतलब है कि एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट इस वरदान की मदद से घर में दोबारा एंट्री कर सकते हैं.
सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस JioHotstar पर रिलीज होगा. शो 6 सितंबर को शुरू होगा. शो का प्रीमियर रात 9 बजे Colors TV और जियो हॉटस्टार पर होगा. शो कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट होगा. नए सीजन में सभी घरवालों को वरदान मिलेगा. जिसका मतलब है कि घरवाले अपने एलिमिनेशन से बच सकते हैं.
बिग बॉस शो की शुरुआत में बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में मेकर्स ने तैयारियां शुरू कर दी है. कास्टिंग टीम पॉपुलर स्टार्स और सोशल मीडिया हस्तियों को शो के लिए अप्रोच कर रही है. बिग बॉस एफसी के अनुसार मेकर्स ने बड़े स्टार्स जैसे करण पटेल, अर्जुन बिजलानी, फैज बलूच, मैक्सटर्न, तुरुण राज अरोड़ा, कुष्यंत कुकरेजा और वंशराज सिंह को अप्रोच किया है. अभी तक मेकर्स ने किसी का भी नाम कंफर्म नहीं किया है.
सलमान खान ने पहली बार साल 2010 में बिग बॉस सीजन 4 को होस्ट किया था. सीजन 4 से लेकर सीजन 20 तक सलमान खान ही शो को होस्ट कर रहे हैं. सलमान खान ने जब सीजन 4 को होस्ट किया था उनके स्टाइल और धमाकेदार एंट्री ने शो की टीआरपी को काफी बढ़ा दिया था. सीजन 4 की विनर श्वेता तिवारी थी. इसके बाद बिग बॉस सीजन 5 को समलान खान और संजय दत्त ने मिलकर होस्ट किया था. सलमान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती टीआरपी के बाद सलमान खान बिग बॉस का मुख्य चेहरा बन गए. सलमान खान वीकेंड का वार में जिस तरह से घरवालों को अपने अंदाज में बात करते हैं या कुछ समझाते हैं दर्शकों को काफी पसंद आता है.