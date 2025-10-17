Advertisement
trendingNow12964969
Hindi Newsबॉलीवुड

वन नाइट स्टैंड से हुईं प्रेग्नेंट, कराना पड़ा अबॉर्शन, फिर बदल गई एक्ट्रेस की पूरी जिंदगी, सालों बाद खोला राज, बोलीं- ‘अंदर से टूट चुकी...’

Actress On Her Abortion: हाल ही में सलमान खान और शाहिद कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली एक्ट्रेस ने अपने अबॉर्शन वाले दर्दभरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि ये समय और फैसला उनके लिए कितना मुश्किल था. उन्होंने बताया कि वो सही था...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अबॉर्शन के दर्दभरे फैसले ने बदल दी इस एक्ट्रेस की जिंदगी
अबॉर्शन के दर्दभरे फैसले ने बदल दी इस एक्ट्रेस की जिंदगी

Kubbra Sait On Her Abortion: ‘गली बॉय’, ‘जवानी जानेमन’, ‘सुल्तान’, ‘रेडी’ और ‘सेक्रेड गेम्स’ वेब सीरीज में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने हाल ही में अपनी जिंदगी के एक बेहद मुश्किल फैसले के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक समय गर्भपात (Abortion) का फैसला लिया था, जो उनके लिए इमोशनली काफी मुश्किल था. वायरल भयानी चैनल से बातचीत में कुब्रा ने कहा कि उस वक्त वो बहुत उलझन में थीं, लेकिन अब उन्हें यकीन है कि उन्होंने जो फैसला लिया, वो उनके लिए सही था. 

उन्होंने कहा कि भले ही उस वक्त उनके लिए ये फैसला लेना काफी मुश्किल था, लेकिन आज वो इस फैसले के लिए शांति महसूस करती हैं. कुब्रा ने बताया कि उस दौर में उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे. उन्होंने बताया, 'उस वक्त आप खुद से लड़ते हैं, क्योंकि आपके साथ आपकी आस्था, जिम्मेदारियां और समाज की सोच भी होती है. आप जानते हैं कि समाज आपको कैसे देखता है और यही सोचकर मन में एक लड़ाई चलती है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kubbra Sait (@kubbrasait)

Add Zee News as a Preferred Source

बहुत मुश्किल था अबॉर्शन का समय

उन्होंने बताया कि ये फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को समझते हुए फैसला लिया. कुब्रा ने आगे बताया, 'उस समय ये समझना मुश्किल था कि जो मैं कर रही हूं, वो सही है या नहीं. लेकिन आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूं कि वो फैसला मेरे लिए सही था. क्योंकि अगर मैंने गलती भी की होती, तो भी ईश्वर सब देख रहे होते और मुझे उसी का परिणाम भुगतना होता. इसलिए मैंने अपने मन की सुनी और वही किया जो मुझे ठीक लगा'. 

‘नाम याद रखना...’ CID 2 छोड़ने के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहे पार्थ समथान! क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर बोले- ‘कहानी खत्म...’

अपने फैसले से टूट गई थीं एक्ट्रेस 

उन्होंने कहा, 'उस वक्त मैं टूट चुकी थी, लेकिन अब वो उस दौर को मन की शांति से याद करती हूं'. उन्होंने ये भी बताया कि इस दर्दभरे एक्सपीरियंस से उबरने में उन्हें कई साल लगे. शूटिंग के दौरान भी उन्हें कई बार तबीयत खराब महसूस होती थी. भारी ब्लीडिंग और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो परेशान रहती थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने साथियों से इस बारे में बात नहीं की. कुब्रा ने बताया कि उस समय उन्हें लगा कि लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने दर्द को अपने तक ही रखा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kubbra Sait (@kubbrasait)

अपनी बुक में किया इसका जिक्र

कुब्रा ने 2022 में अपनी किताब Open Book: Not Quite a Memoir में इस एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था. उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने इसे लिखना शुरू किया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि अपनी कहानी साझा करना जरूरी है. उन्होंने लिखा, 'इस एक्सपीरियंस को लिखने से मुझे खुद को माफ करने और अपने फैसलों को स्वीकार करने की ताकत मिली. मैंने समझा कि खुद से दयालु रहना कितना जरूरी है'. इस किताब को लोगों ने काफी सराहा. कुब्रा सैत को 2018 में ‘सेक्रेड गेम्स’ सीरीज से पहचान मिली थी.

कुब्रा सैत की आने वाली फिल्म

इस सीरीज में कुब्रा के किरदार को खूब सराहा गया. इसके बाद उन्होंने ‘फर्जी, ‘द ट्रायल’, ‘वकालत फ्रॉम होम’ और ‘शहर लाखोत’ जैसी सीरीज में शानदार काम किया. हाल ही में वो शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े के साथ फिल्म ‘देवा’ में नजर आईं. अब कुब्रा अपनी आने वाली फिल्म ‘फर्जी, ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में नजर आने वाली हैं, जिसकी तैयारी में वे जुटी हुई हैं. साथ ही उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग हैं, जो उनको खूब पसंद करती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Kubbra Sait

Trending news

भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला
allahabad high court news
नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला
Gujarat cabinet expansion Live: गुजरात के भावी मंत्रियों के पास घनघनाने लगे फोन, तीन घंटे बाद नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण
Gujarat
Gujarat cabinet expansion Live: गुजरात के भावी मंत्रियों के पास घनघनाने लगे फोन, तीन घंटे बाद नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
Monsoon
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई