वन नाइट स्टैंड से हुईं प्रेग्नेंट, कराना पड़ा अबॉर्शन, फिर बदल गई एक्ट्रेस की पूरी जिंदगी, सालों बाद खोला राज, बोलीं- ‘अंदर से टूट चुकी...’

Kubbra Sait On Her Abortion: ‘गली बॉय’, ‘जवानी जानेमन’, ‘सुल्तान’, ‘रेडी’ और ‘सेक्रेड गेम्स’ वेब सीरीज में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने हाल ही में अपनी जिंदगी के एक बेहद मुश्किल फैसले के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक समय गर्भपात (Abortion) का फैसला लिया था, जो उनके लिए इमोशनली काफी मुश्किल था. वायरल भयानी चैनल से बातचीत में कुब्रा ने कहा कि उस वक्त वो बहुत उलझन में थीं, लेकिन अब उन्हें यकीन है कि उन्होंने जो फैसला लिया, वो उनके लिए सही था.

उन्होंने कहा कि भले ही उस वक्त उनके लिए ये फैसला लेना काफी मुश्किल था, लेकिन आज वो इस फैसले के लिए शांति महसूस करती हैं. कुब्रा ने बताया कि उस दौर में उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे. उन्होंने बताया, 'उस वक्त आप खुद से लड़ते हैं, क्योंकि आपके साथ आपकी आस्था, जिम्मेदारियां और समाज की सोच भी होती है. आप जानते हैं कि समाज आपको कैसे देखता है और यही सोचकर मन में एक लड़ाई चलती है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या'.

बहुत मुश्किल था अबॉर्शन का समय

उन्होंने बताया कि ये फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को समझते हुए फैसला लिया. कुब्रा ने आगे बताया, 'उस समय ये समझना मुश्किल था कि जो मैं कर रही हूं, वो सही है या नहीं. लेकिन आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूं कि वो फैसला मेरे लिए सही था. क्योंकि अगर मैंने गलती भी की होती, तो भी ईश्वर सब देख रहे होते और मुझे उसी का परिणाम भुगतना होता. इसलिए मैंने अपने मन की सुनी और वही किया जो मुझे ठीक लगा'.

अपने फैसले से टूट गई थीं एक्ट्रेस

उन्होंने कहा, 'उस वक्त मैं टूट चुकी थी, लेकिन अब वो उस दौर को मन की शांति से याद करती हूं'. उन्होंने ये भी बताया कि इस दर्दभरे एक्सपीरियंस से उबरने में उन्हें कई साल लगे. शूटिंग के दौरान भी उन्हें कई बार तबीयत खराब महसूस होती थी. भारी ब्लीडिंग और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो परेशान रहती थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने साथियों से इस बारे में बात नहीं की. कुब्रा ने बताया कि उस समय उन्हें लगा कि लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने दर्द को अपने तक ही रखा.

अपनी बुक में किया इसका जिक्र

कुब्रा ने 2022 में अपनी किताब Open Book: Not Quite a Memoir में इस एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था. उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने इसे लिखना शुरू किया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि अपनी कहानी साझा करना जरूरी है. उन्होंने लिखा, 'इस एक्सपीरियंस को लिखने से मुझे खुद को माफ करने और अपने फैसलों को स्वीकार करने की ताकत मिली. मैंने समझा कि खुद से दयालु रहना कितना जरूरी है'. इस किताब को लोगों ने काफी सराहा. कुब्रा सैत को 2018 में ‘सेक्रेड गेम्स’ सीरीज से पहचान मिली थी.

कुब्रा सैत की आने वाली फिल्म

इस सीरीज में कुब्रा के किरदार को खूब सराहा गया. इसके बाद उन्होंने ‘फर्जी, ‘द ट्रायल’, ‘वकालत फ्रॉम होम’ और ‘शहर लाखोत’ जैसी सीरीज में शानदार काम किया. हाल ही में वो शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े के साथ फिल्म ‘देवा’ में नजर आईं. अब कुब्रा अपनी आने वाली फिल्म ‘फर्जी, ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में नजर आने वाली हैं, जिसकी तैयारी में वे जुटी हुई हैं. साथ ही उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग हैं, जो उनको खूब पसंद करती है.