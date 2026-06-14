इस समय सोशल मीडिया पर आमिर खान की फिल्म 'लगान' की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की जा रही है. 25 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म के कलाकार ने एक रीयूनियन पार्टी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. वहीं इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मेकर्स ने मुंबई में एक बड़ा इवेंट होस्ट किया था, जिसमें कई बड़े स्टार्स शामिल हुए थे. इसी बीच सलमान खान भी एक इवेंट के लिए पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात आमिर खान के बेटे और एक्टर जुनैद खान से हुई. लेकिन इस मुलाकात से पहले एक ओप्स मोमेंट हो गया, जिस पर इंटरनेट यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं.
सलमान खान इवेंट में भारी सिक्योरिटी के साथ एंट्री ले रहे थे. तभी भाईजान से मिलने के लिए आमिर खान के बड़े बेटे जुनैद खान आगे आए. लेकिन हैवी सिक्योरिटी के साथ चल रहे सलमान खान के बाउंसर ने जुनैद को रोककर साइड कर दिया. लेकिन सलमान खान ने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए जुनैद से हाथ मिलाया.
इवेंट की भारी भीड़ के कारण सलमान खान के बाउंसर भी धोखा खा गए और जुनैद को कोई आम फैन समझकर किनारे कर दिया. इसके बाद, भाईजान ने सिचुएशन संभालते हुए जुनैद खान को आगे बुलाया और उनके साथ फोटो क्लिक करवाए.
सलमान खान और जुनैद खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आमिर खान के बेटे बिना किसी सिक्योरिटी और तामझाम के इवेंट में शामिल हुए थे. एक्टर इवेंट वेन्यू के एंट्री गेट पर ही सलमान खान से मिलने पहुंच गए. वहीं दूसरी ओर सलमान खान भारी सुरक्षा घेरे के बीच एक सुपरस्टार वाली एंट्री लेते हुए दिखाई दिए, जिनके बॉडीगार्ड रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हटाते हुए नजर आए. इसी बीच बाउंसर और बॉडीगार्ड ने जुनैद को हटाकर साइड कर दिया.
बाउंसर और बॉडीगार्ड की इस हरकत के बाद, जैसे ही सलमान खान की नजर जुनैद पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए दोस्त के बेटे को गले लगा लिया. सलमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जुनैद को गले लगाया और उनके सात थोड़ी बातचीत कर, पैप्स के सामने फोटो क्लिक करवाए. सलमान खान के इस जेस्चर ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. कई यूजर भाईजान की दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं, तो कई जुनैद की सादगी की.
आपको बता दें कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान हाल ही में रोमांटिक फिल्म 'एक दिन' में दिखाई दिए थे, जिसमें एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म से पहले वो खुशी कपूर के साथ फिल्म 'लवयापा' में नजर आए थे.