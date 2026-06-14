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Oops Moment! बॉडीगार्ड ने आमिर के बेटे जुनैद को किया साइड, तो सलमान खान ने तुरंत संभाली सिचुएशन

Salman Khan Video Viral: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की ऑस्कर नॉमिनेट फिल्म 'लगान' ने हाल ही में 2 साल पूरे कर लिए हैं. सिल्वर जुबली के इस खास मौके पर मुंबई में एक बड़ा इवेंट होस्ट किया गया. इसी बीच सलमान खान और आमिर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 14, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:33 PM IST
Oops Moment! बॉडीगार्ड ने आमिर के बेटे जुनैद को किया साइड, तो सलमान खान ने तुरंत संभाली सिचुएशन

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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