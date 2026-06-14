इस समय सोशल मीडिया पर आमिर खान की फिल्म 'लगान' की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की जा रही है. 25 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म के कलाकार ने एक रीयूनियन पार्टी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. वहीं इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मेकर्स ने मुंबई में एक बड़ा इवेंट होस्ट किया था, जिसमें कई बड़े स्टार्स शामिल हुए थे. इसी बीच सलमान खान भी एक इवेंट के लिए पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात आमिर खान के बेटे और एक्टर जुनैद खान से हुई. लेकिन इस मुलाकात से पहले एक ओप्स मोमेंट हो गया, जिस पर इंटरनेट यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं.