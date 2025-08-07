सलमान खान के बेहद करीबी के परिवार में पसरा मातम, कैंसर से हारे जिंदगी की जंग

Salman Khan Bodyguard Shera Father Passed Away: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खास और लंबे समय से बॉडीगार्ड रहे शेरा के परिवार से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. उनके पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

शेरा ने खुद एक आधिकारिक बयान जारी करके ये दुखद खबर सबके साथ शेयर की. उनके निधन से शेरा और उनका परिवार गहरे सदमे में है. शेरा ने अपने बयान में बताया कि उनके पिता अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने बताया कि अंतिम यात्रा आज शाम 4 बजे उनके लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई स्थित घर से निकलेगी. शेरा पिछले कई सालों से सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं और फिल्मी दुनिया में भी उन्हें खास पहचान मिली है.

शेरा के पिता का निधन

उनके पिता के निधन की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग संवेदनाएं जता रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सलमान खान भी शेरा के पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं. शेरा और सलमान का रिश्ता केवल प्रोफेशनल नहीं, बल्कि पारिवारिक है. सलमान खान कई बार कह चुके हैं कि शेरा उनके परिवार का हिस्सा हैं. ऐसे में सलमान के साथ-साथ अरबाज और सोहेल खान भी इस दुख की घड़ी में शेरा के साथ नजर आ सकते हैं.

1 घंटा 52 मिनट की वो फिल्म, जिसको लेकर मचा तगड़ा बवाल, बैन करने की उठ रही मांग, क्यों भड़के हिंदू संगठन?

इसी साल मार्च में मनाया था जन्मदिन

इस साल 21 मार्च को शेरा ने अपने पिता का 88वां जन्मदिन बड़े ही प्यार से मनाया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पिता और परिवार के साथ तस्वीरें साझा की थीं. उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनके पिता का आखिरी जन्मदिन होगा. उस पोस्ट में शेरा ने अपने पिता के लिए खास भावनाएं भी जाहिर की थीं, जो अब एक याद बन गई हैं. शेरा और उनके परिवार पर ये समय बहुत ही इमोशनल और मुश्किल भरा है.

30 साल से सलमान खान के साथ हैं शेरा

उन्होंने अपने पिता को एक अच्छा बेटा बनकर विदा किया है. फैंस और जानने वाले भी शेरा को ढांढस बंधा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग शेरा के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह शेरा और उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत दे. बता दें, शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है और वे साल 1995 से सलमान खान के साथ हैं. यानी वो लगभग 30 साल से सलमान खान की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके पारिवारिक संबंध हैं.