सलमान खान पहुंचे बॉडीगार्ड शेरा के घर, रोते हुए दोस्त को संभाला, गले लगाकर बांटा दुख, वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Salman Khan Bodyguard Shera Father Death: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल ही में अपने बॉडीगार्ड शेरा के घर पहुंचे और मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बने. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें भाईजान शेरा को गले लगाते नजर आ रहे हैं.
Salman Khan Bodyguard Shera Father Death: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के ऊपर आज 7 अगस्त को दुखों का पहाड़ टूट गया है. शेरा ने आज अपने पिता को खो दिया है. कैंसर की वजह से शेरा के पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. जिसके बाद शेरा अपने घर काफी मायूस नजर आए. वहीं अब सलमान खान अपने बॉडीगार्ड शेरा के घर पहुंचे और मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बने. सलमान खान का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें भाईजान शेरा को गले लगाते नजर आ रहे हैं.
भाईजान ने शेरा को लगाया गले
भाईजान के इस वीडियो को इंस्टेंट बॉलीवुड ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें सलमान भारी सिक्योरिटी के बीच शेरा के घर पहुंचे और उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि भाईजान गाड़ी से उतरते है और सबसे पहले शेरा को देखते हैं. जिसके बाद उन्हें गले लगा लेते हैं. सलमान खान हर कदम पर शेरा के साथ बेबाकी से खड़े नजर आए. इस दौरान शेरा के चेहरे पर काफी दर्द देखने को मिला. शेरा से गले मिलने के बाद सलमान उनके घर में अंदर चले जाते हैं. भाईजान के इस अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और हर कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा हैं.
88 साल की उम्र में हुआ निधन
बता दें कि सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में 7 अगस्त को कैंसर से निधन हो गया है. शेरा अपने पिता के बेहद करीब थे और ऐसे में पिता को खोले का उन्हें काफी गहरा सदमा लगा है. अंतिम संस्कार के दौरान शेरा की आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द देखने को मिला. उन्होंने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उनके साथ उनके बेटे भी नजर आए.
मुंबई में हुआ शेरा के पिता का अंतिम संस्कार
शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. उनका अंतिम संस्कार 7 अगस्त को शाम 4 बजे मुंबई में किया गया था. इस दुख की घड़ी में शेरा के साथ सलमान खान, करीबी दोस्त और उनके परिवार वाले लोग मौजूद रहे. सोशल मीडिया पर भाईजान के फैंस वीडियो में कमेंट्स कर शेरा का हौंसला बढ़ाके नजर आ रहे हैं और उन्हें इस घड़ी से लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं.
