सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर का होगा बॉलीवुड डेब्यू, 'टार्जन' से करेंगे धमाकेदार एंट्री!

अबीर सिंह, सलमान खान के भरोसेमंद बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा के बेटे हैं. शेरा दशकों से सलमान खान के साथ जुड़े हुए हैं. ऐसे में अबीर का बचपन भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से काफी करीब रहा है और सलमान खान के साथ भी उनका खास जुड़ाव रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अबीर फिल्मों में अपना करियर बनाने को लेकर काफी उत्सुक हैं और कैमरे के पीछे काम करने का अनुभव भी हासिल कर चुके हैं. उन्होंने साल 2016 में रिलीज हुई सलमान खान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘सुल्तान’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया था. इस दौरान अबीर को बड़े बॉलीवुड प्रोडक्शन के कामकाज को करीब से समझने का मौका मिला.