सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर का होगा बॉलीवुड डेब्यू, 'टार्जन' से करेंगे धमाकेदार एंट्री!

सलमान खान लंबे समय बाद बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करने को तैयार हैं. शेरे के बेटे अबीर सिंह जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं. अबीर के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा पिछले कई सालों से चल रही है. लेटेस्ट जानकारी के अनुसार वह टार्जन फिल्म में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं.
फिल्मफेयर की रिपोर्ट के अनुसार अबीर सिंह फिल्म टार्जन से बॉलीवुड में अपना डेब्यू शुरू कर सकते हैं. फिल्म टार्जन में सूरज पंचोली नजर आएंगे. फिल्म की कहानी को लेकर अभी कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. क्या सलमान खान इस फिल्म से जुड़े हैं? क्या सलमान खान फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं? इन सभी सवालों पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके अलावा अभीर के किरदार के बारे में भी किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है.
सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें साल 2022 से चल ही है. साल 2022 में खबरें आई थी कि सलमान खान खुद अभीर को फिल्म दिलाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. खबरों के अनुसार उनके डेब्यू की जिम्मेदारी एक्टर और फिल्ममेकर सतीश कौशिक दी गई थी. लेकिन उनके निधन के बाद फिल्म का काम रुक गया.
सलमान खान इससे पहले सूरज पंचोली को बॉलीवुड में लॉन्च कर चुके हैं. साल 2015 में उन्होंने सूरज पंचोली को फिल्म हीरो से लॉन्च किया था. सूरज के साथ उन्होंने सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी को भी इस फिल्म से लॉन्च किया था. वहीं खबरें है कि वह अपने बॉडीगार्ड के बेटे अभीर लॉन्च करेंगे. कौन हैं अबीर सिंह?
अबीर सिंह, सलमान खान के भरोसेमंद बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा के बेटे हैं. शेरा दशकों से सलमान खान के साथ जुड़े हुए हैं. ऐसे में अबीर का बचपन भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से काफी करीब रहा है और सलमान खान के साथ भी उनका खास जुड़ाव रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अबीर फिल्मों में अपना करियर बनाने को लेकर काफी उत्सुक हैं और कैमरे के पीछे काम करने का अनुभव भी हासिल कर चुके हैं. उन्होंने साल 2016 में रिलीज हुई सलमान खान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘सुल्तान’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया था. इस दौरान अबीर को बड़े बॉलीवुड प्रोडक्शन के कामकाज को करीब से समझने का मौका मिला.
अबीर ने पहले सलमान खान के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की है. वह सुपरस्टार को अपना मेंटर और गॉडफादर मानते हैं. वहीं, उनके पिता शेरा भी उनकी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री से पारिवारिक जुड़ाव और फिल्म निर्माण का शुरुआती अनुभव हासिल करने के बाद अबीर काफी समय से बॉलीवुड में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं.