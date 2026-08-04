सलमान खान को दुबला-पतला देख परेशान थे फैंस... बीमारी नहीं, खुद घटाया 16 किलो वजन! Alliance में तोड़ी चुप्पी

Salman Khan Weight Loss: बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान के पतले और दुबले-पतले लुक को देखकर पिछले कुछ हफ्तों से फैंस काफी परेशान थे. इंटरनेट पर लगातार यह अफवाहें उड़ रही थीं कि भाईजान की तबीयत ठीक नहीं है. लेकिन अब सलमान खान ने खुद आगे आकर इन सभी अफवाहों और चिंताओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. रियालिटी शो 'Alliance' में पहुंचे सलमान खान ने खुलासा किया है कि उन्होंने अचानक नहीं, बल्कि खुद जानबूझकर 16 किलो वजन घटाया है. वायरल वीडियोज के अनुसार, भाईजान ने अपने छोटे भाई सोहेल खान के साथ बातचीत के दौरान इस राज से पर्दा उठाया है.
रियलिटी शो 'Alliance' में पहुंचे भाईजान
प्राइम वीडियो पर प्रसारित हो रहे नए रियालिटी शो 'Alliance' में सलमान खान अपने छोटे भाई सोहेल खान का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे. आपको बता दें कि सोहेल खान अपने करियर में पहली बार किसी रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे हैं. शो के दौरान दोनों भाइयों के बीच फिटनेस को लेकर काफी मजेदार और खुलकर बातचीत हुई.
'मैंने 16 किलो वजन कम कर लिया है'
सोहेल खान से बातचीत के दौरान सलमान खान ने ध्यान दिया कि उनके छोटे भाई ने भी काफी वजन घटाया है. सोहेल ने गर्व से अपने सिक्स-पैक एब्स दिखाते हुए बताया कि उन्होंने 12 किलो वजन कम किया है. इस पर तुरंत जवाब देते हुए सलमान खान ने सबको हैरान कर दिया और हंसते हुए कहा कि वह खुद 16 किलो वजन घटा चुके हैं. सलमान का यह बयान सुनते ही वहां मौजूद लोग और फैंस हैरान रह गए.
हेल्थ को लेकर उड़ रही अफवाहों पर लगाया विराम
सलमान खान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पिछले कुछ हफ्तों से उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह-तरह की खबरें आ रही थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में मुंबई में SRA के नए दफ्तर के उद्घाटन के दौरान सलमान खान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे. इन वीडियो में वह पहले से काफी ज्यादा पतले दिख रहे थे, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगाने लगे थे कि शायद सलमान किसी बीमारी से जूझ रहे हैं. लेकिन अब सलमान के इस नए खुलासे ने फैंस को राहत दी है.
Salman Khan : You lost weight
Sohail Khan : 12 kg#SalmanKhan : I’m down to 16 kg
Everyone in the alliance is shocked pic.twitter.com/qUCSzIwHen
— Devil V!SHAL (@VishalRC007) August 3, 2026
क्या अगली फिल्म 'SVC63' के लिए बदली बॉडी?
हालांकि सलमान खान ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने यह वेट लॉस किस खास वजह से किया है, लेकिन बॉलीवुड गलियारों में खबरें तेज हैं. माना जा रहा है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन उनकी आने वाली एक्शन फिल्म 'SVC63' के लिए है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में सलमान खान पहली बार साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ नजर आने वाले हैं और इसमें वह जबरदस्त एक्शन सीन्स करते दिखेंगे.
बिग बॉस और 'एलायंस' शो का माहौल
कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए जा रहे शो 'Alliance' में रवि किशन, कुशल टंडन और मिनी माथुर जैसे कई बड़े सितारे जोड़ियों में हिस्सा ले रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो खतरों के खिलाड़ी 15 के खत्म होने के बाद सलमान खान जल्द ही 'बिग बॉस' के नए सीजन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. फैंस अब सलमान को उनके इस नए और फिट अवतार में टीवी स्क्रीन पर देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं.