हमें पछतावा....: क्या सलमान खान भी कभी खरीदना चाहते थे IPL टीम?
हमें पछतावा....: क्या सलमान खान भी कभी खरीदना चाहते थे IPL टीम?

Salman Khan On IPL: हाल ही में वर्ल्ड पैडल लीग के इवेंट सलमान खान से पूछा गया था कि क्या उन्होंने भी आईपीएल टीम खरीदने के बारे में सोचा था. इस पर सुपरस्टार ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया है.

 

Written By  IANS|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:21 AM IST
हमें पछतावा....: क्या सलमान खान भी कभी खरीदना चाहते थे IPL टीम?

वर्ल्ड पैडल लीग के तीसरे सीजन के शुभारंभ में सुपरस्टार सलमान खान ने शिरकत की, जहां उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि वह 'लुका-छिपी' और 'चोर पुलिस' जैसे क्लासिक बचपन के खेलों के लिए अपनी खुद की लीग बनाना चाहते हैं. सलमान ने कहा, “मैं कंचे, गिल्ली-डंडा, चेन कुक, लुका-छिपी और चोर-पुलिस जैसी लीग शुरू करना चाहूंगा. साथ ही, पढ़े-लिखे लोगों के लिए 'डॉक्टर-डॉक्टर' लीग भी खोलना चाहता हूं.”
उनकी इस मजेदार टिप्पणी ने सभी का ध्यान खींचा. उनके भाई सोहेल खान वर्ल्ड पैडल लीग में एक टीम के मालिक हैं.

आईपीएल टीम खरीदने पर बोले सलमान खान?

वहीं इस इवेंट के दौरान सलमान से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक टीम खरीदने के बारे में सोचा था? इस पर सुपरस्टार ने चौंकाने वाला जवाब दिया. सलमान खान से जब पूछा गया कि क्या वे भी कभी आईपीएल टीम खरीदना चाहते थे तो भाईजान ने जवाब दिया, "अब हम IPL के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं... हमें बहुत समय पहले एक टीम का ऑफर मिला था, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि हमें उस फैसले पर पछतावा है. हम ISPL से बहुत खुश हैं. यह हमारा स्टाइल है, टेनिस बॉल क्रिकेट... गली क्रिकेट... बड़ी लीग वास्तव में हमारे लिए नहीं हैं, हमारे लिए यहीं बेहतर है."

सलमान जल्द ही विवादास्पद रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन में बतौर होस्ट वापसी करने वाले हैं. शो का भव्य प्रीमियर 24 अगस्त को होने की उम्मीद है. सलमान ने कहा, “मैं लंबे समय से 'बिग बॉस' का हिस्सा हूं. इस बार यह शो 'घरवालों की सरकार' थीम के साथ आएगा. जब कई लोग एक साथ नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो चीजें उलझ जाती हैं और घर युद्ध का मैदान बन जाता है.”

बैटल ऑफ गलवान में बिजी है सलमान

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान एआर. मुरुगादॉस की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, शरमन जोशी, सत्यराज, जतिन सर्ना, संजय कपूर और प्रतीक बब्बर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.'सिकंदर' 31 मार्च को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसके अलावा, सलमान अपूर्वा लाखिया की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में भी दिखेंगे. यह फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए तनावपूर्ण टकराव पर आधारित है.

;