Advertisement
trendingNow13010954
Hindi Newsबॉलीवुड

‘सेट पर अपना फूड ट्रक लाते हैं...’ सलमान-आमिर को लेकर कोरियोग्राफर्स ने किए हैरान कर देने वाले खुलासे, बोले- ‘ड्राइवर की सैलरी...’

Salman Khan: सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. इसी बीच उनकी फिल्मों के कोरियोग्राफर्स ने बताया कि सलमान और आमिर खान जैसे स्टार्स अपने कई पर्सनल खर्च खुद उठाते हैं. साथ ही उन्होंने आमिर खान से जुड़े भी कई और खुलासे किए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान और आमिर को लेकर कोरियोग्राफर्स ने किए हैरान कर देने वाले खुलासे
सलमान और आमिर को लेकर कोरियोग्राफर्स ने किए हैरान कर देने वाले खुलासे

Bollywood Entourage Cost: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जो अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. इसी बीच उनकी कई फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर काम करने वाले पियूष भगत और शाजिया समजी ने हाल ही में एंटराज कॉस्ट को लेकर चल रही बहस पर अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में ये मुद्दा भले ही छाया हुआ है, लेकिन कुछ बड़े सितारे ऐसे भी हैं जो अपनी कई जरूरतों का खर्च खुद उठाते हैं. 

उन्होंने बताया कि वो स्टार्स फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर बोझ नहीं डालते. पियूष और शाजिया ने खास तौर पर सलमान खान और आमिर खान का नाम लिया, जो अपने कई खर्चों को खुद मैनेज करते हैं. उनके मुताबिक, ये स्टार्स अपनी टीम को लेकर भी काफी सजग रहते हैं. पियूष और शाजिया ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि सलमान की फिल्म के सेट पर हमेशा उनका ‘बीइंग ह्यूमन’ फूड ट्रक मौजूद रहता है. स्टार खुद ये सर्विस देते हैं और इसके लिए किसी भी प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लेते. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

Add Zee News as a Preferred Source

खुद का फूड ट्रक लाते हैं सलमान खान 

उन्होंने याद किया कि एक बार सलमान खान ने उन्हें अपने साथ लंच पर बुलाया था और उनके साथ बैठकर खाना खाने का एक्सपीरियंस बेहद खास था. उन्होंने बताया कि सलमान खान के सेट पर खाने-पीने की पूरी व्यवस्था उनके पर्सनल खर्चे से ही होती है. पियूष और शाजिया ने ये भी बताया कि आमिर खान भी अपने कई पर्सनल खर्च खुद संभालते हैं. उन्होंने कहा कि आमिर खान अपने ड्राइवर की सैलरी भी खुद देते हैं और इसे फिल्म के बजट में शामिल नहीं करवाते. 

अमिताभ बच्चन की वो फिल्म, सिर्फ 10 दिन चली शूटिंग फिर हो गई बंद, साथ नजर आने वाली थीं मीनाक्षी शेषाद्री, डायरेक्टर संग हो गया था पंगा

कई स्टार्स खुद उठाते हैं अपना खर्च  

उनका मानना है कि अगर कोई इंसान फिल्म की बजाय उनके लिए काम कर रहा है, तो उसका खर्च वे खुद ही उठाएंगे. इस रवैये को देखकर ये साफ लगता है कि कुछ कलाकार अब एंटराज के मुद्दे पर पहले से ज्यादा सेंसिटिव  हो गए हैं. कोरियोग्राफर्स ने आगे बताया कि आजकल एंटराज कॉस्ट को लेकर फिल्ममेकर्स खुलकर बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई एक्टर्स भी सतर्क हो गए हैं. उन्होंने बताया कि कुछ स्टार्स के साथ एंटराज कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि वे प्रोडक्शन पर भार डालने लगी है. 

तमन्ना भाटिया बहुत सिंपल हैं

लेकिन कुछ एक्टर्स अब इस पर कंट्रोल रखने लगे हैं. उन्होंने तमन्ना भाटिया का उदाहरण देते हुए कहा कि तमन्ना भले ही अपनी टीम के साथ काम करती हों, लेकिन उनका प्रोफेशनल रवैया हमेशा साफ और सिंपल रहता है और वे किसी भी तरह का गैरजरूरी दबाव नहीं बनातीं. पियूष और शाजिया ने बताया कि एंटराज कॉस्ट पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है, लेकिन इस पर पब्लिकली की गई चर्चाओं की वजह से अब कलाकार भी थोड़ा झिझकने लगे हैं. 

करण जौहर ने भी रखी थी इस पर अपनी बात 

उन्होंने बताया कि आमिर खान ने खुद कहा था कि उनका ड्राइवर उनके लिए काम करता है, फिल्म के लिए नहीं, इसलिए उसकी फीस प्रोड्यूसर पर डालना ठीक नहीं है. उनकी सोच से ये समझ आता है कि इंडस्ट्री में धीरे-धीरे एक पॉजिटिविटी बदलाव आ रहा है, जहां स्टार्स भी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं. ये पूरा मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि बीते दिनों कई बॉलीवुड सितारों को उनकी बढ़ती एंटराज कॉस्ट के लिए ट्रोल किया गया. इस बीच करण जौहर ने भी खुलकर कहा कि उन्हें एंटराज से फाइनेंशियल नहीं बल्कि ‘एथिकल’ समस्या है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan

Trending news

आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर