‘सेट पर अपना फूड ट्रक लाते हैं...’ सलमान-आमिर को लेकर कोरियोग्राफर्स ने किए हैरान कर देने वाले खुलासे, बोले- ‘ड्राइवर की सैलरी...’

Bollywood Entourage Cost: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जो अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. इसी बीच उनकी कई फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर काम करने वाले पियूष भगत और शाजिया समजी ने हाल ही में एंटराज कॉस्ट को लेकर चल रही बहस पर अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में ये मुद्दा भले ही छाया हुआ है, लेकिन कुछ बड़े सितारे ऐसे भी हैं जो अपनी कई जरूरतों का खर्च खुद उठाते हैं.

उन्होंने बताया कि वो स्टार्स फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर बोझ नहीं डालते. पियूष और शाजिया ने खास तौर पर सलमान खान और आमिर खान का नाम लिया, जो अपने कई खर्चों को खुद मैनेज करते हैं. उनके मुताबिक, ये स्टार्स अपनी टीम को लेकर भी काफी सजग रहते हैं. पियूष और शाजिया ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि सलमान की फिल्म के सेट पर हमेशा उनका ‘बीइंग ह्यूमन’ फूड ट्रक मौजूद रहता है. स्टार खुद ये सर्विस देते हैं और इसके लिए किसी भी प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लेते.

खुद का फूड ट्रक लाते हैं सलमान खान

उन्होंने याद किया कि एक बार सलमान खान ने उन्हें अपने साथ लंच पर बुलाया था और उनके साथ बैठकर खाना खाने का एक्सपीरियंस बेहद खास था. उन्होंने बताया कि सलमान खान के सेट पर खाने-पीने की पूरी व्यवस्था उनके पर्सनल खर्चे से ही होती है. पियूष और शाजिया ने ये भी बताया कि आमिर खान भी अपने कई पर्सनल खर्च खुद संभालते हैं. उन्होंने कहा कि आमिर खान अपने ड्राइवर की सैलरी भी खुद देते हैं और इसे फिल्म के बजट में शामिल नहीं करवाते.

कई स्टार्स खुद उठाते हैं अपना खर्च

उनका मानना है कि अगर कोई इंसान फिल्म की बजाय उनके लिए काम कर रहा है, तो उसका खर्च वे खुद ही उठाएंगे. इस रवैये को देखकर ये साफ लगता है कि कुछ कलाकार अब एंटराज के मुद्दे पर पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं. कोरियोग्राफर्स ने आगे बताया कि आजकल एंटराज कॉस्ट को लेकर फिल्ममेकर्स खुलकर बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई एक्टर्स भी सतर्क हो गए हैं. उन्होंने बताया कि कुछ स्टार्स के साथ एंटराज कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि वे प्रोडक्शन पर भार डालने लगी है.

तमन्ना भाटिया बहुत सिंपल हैं

लेकिन कुछ एक्टर्स अब इस पर कंट्रोल रखने लगे हैं. उन्होंने तमन्ना भाटिया का उदाहरण देते हुए कहा कि तमन्ना भले ही अपनी टीम के साथ काम करती हों, लेकिन उनका प्रोफेशनल रवैया हमेशा साफ और सिंपल रहता है और वे किसी भी तरह का गैरजरूरी दबाव नहीं बनातीं. पियूष और शाजिया ने बताया कि एंटराज कॉस्ट पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है, लेकिन इस पर पब्लिकली की गई चर्चाओं की वजह से अब कलाकार भी थोड़ा झिझकने लगे हैं.

करण जौहर ने भी रखी थी इस पर अपनी बात

उन्होंने बताया कि आमिर खान ने खुद कहा था कि उनका ड्राइवर उनके लिए काम करता है, फिल्म के लिए नहीं, इसलिए उसकी फीस प्रोड्यूसर पर डालना ठीक नहीं है. उनकी सोच से ये समझ आता है कि इंडस्ट्री में धीरे-धीरे एक पॉजिटिविटी बदलाव आ रहा है, जहां स्टार्स भी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं. ये पूरा मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि बीते दिनों कई बॉलीवुड सितारों को उनकी बढ़ती एंटराज कॉस्ट के लिए ट्रोल किया गया. इस बीच करण जौहर ने भी खुलकर कहा कि उन्हें एंटराज से फाइनेंशियल नहीं बल्कि ‘एथिकल’ समस्या है.