रक्षाबंधन पर भाईजान का खास अंदाज, अर्पिता ने सलमान खान की आरती उतारकर बांधी राखी; भाईजान ने दिखाया स्वैग!

Salman Khan Raksha Bandhan: बॉलीवुड के हैंडसम हंक सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता के साथ रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया. अर्पिता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने भाईजान की आरती उतारती और उन्हें राखी बांधती नजर आ रही हैं.
सलमान खान को शुक्रवार को अपनी दूसरी बहन अलविरा खान के आवास पर भी देखा गया. जब सलमान अलविरा के घर से बाहर निकले, तो उन्होंने वहां इंतजार कर रहे पैपराजी (फोटोग्राफर्स) को जमकर पोज दिए. कैमरे का सामना करते हुए 'टाइगर जिंदा है' के एक्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई पर बहनों द्वारा बांधी गई राखियां भी दिखाईं. इसके साथ ही उनके माथे पर तिलक भी साफ नजर आ रहा था, जो राखी की रस्म का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है.
इस दौरान सलमान खान मरून टी-शर्ट, नीली जींस और काउबॉय हैट में बेहद कूल और रिलैक्स नजर आ रहे थे. जैसे ही वह कार के अंदर बैठने वाले थे, कैमरामैन ने उनसे कलाई पर बंधी राखियां दिखाने का अनुरोध किया, जिसे सलमान ने मुस्कुराते हुए मान लिया. इसके अलावा, सलमान के छोटे भाई, अभिनेता और फिल्म निर्माता सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान को भी पैपराजी ने अलविरा के घर पर स्पॉट किया. इस वीडियो क आईआईएफए ने भी शेयर किया है.
जानकारी के लिए बता दें कि अलविरा खान एक फैशन डिजाइनर और फिल्म निर्माता हैं, जो कई बेहतरीन फिल्म प्रोजेक्ट्स से जुड़ी रही हैं. अलविरा की शादी एक्टर और निर्माता अतुल अग्निहोत्री से हुई है. दूसरी ओर, अर्पिता सलमान की सगी बहन नहीं हैं. उन्हें दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान ने बचपन में गोद लिया था. अर्पिता की शादी अभिनेता आयुष शर्मा से हुई है. खान परिवार के सभी भाई-बहन आपस में एक बेहद मजबूत और गहरा रिश्ता साझा करने के लिए जाने जाते हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें, तो सलमान खान जल्द ही आगामी वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिसे पहले 'बैटल ऑफ गलवान' कहा जा रहा था. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर आधारित है. सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में हैं. इसके साथ ही सलमान खान बेहद लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के होस्ट के रूप में भी वापसी करेंगे.