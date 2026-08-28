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रक्षाबंधन पर भाईजान का खास अंदाज, अर्पिता ने सलमान खान की आरती उतारकर बांधी राखी; भाईजान ने दिखाया स्वैग!

Salman Khan Raksha Bandhan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी बहनों अर्पिता और अलविरा खान के साथ राखी का त्योहार मनाया. जानिए उनके खास लुक, खान परिवार के मजबूत रिश्ते और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 'मातृभूमि' व 'बिग बॉस 20' से जुड़ी पूरी खबर-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 28, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:47 PM IST
रक्षाबंधन पर भाईजान का खास अंदाज, अर्पिता ने सलमान खान की आरती उतारकर बांधी राखी; भाईजान ने दिखाया स्वैग!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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