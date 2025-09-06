शाहरुख खान-अनिल कपूर नहीं, इस एक्टर ने पहली बार ली थी अवॉर्ड शो के लिए फीस, परफॉर्मेंस के लिए मांगी थी तगड़ी रकम, बदल दिया था बॉलीवुड का नियम

Bollywood Stars Fees in Award Functions: बॉलीवुड के स्टार्स अक्सर कई इवेंट्स में परफॉर्म करते नजर आते हैं. चाहे वो रणवीर सिंह हो या फिर शाहरुख खान. अवॉर्ड शोज में अक्सर सभी सितारे दमदार परफॉर्मेंस देते ही हैं. कई सितारे ऐसे हैं जो अवॉर्ड फंक्शन में परफॉर्मेंस देने के लिए भी फीस लेते हैं. शायद आपको ये जानकर हैरानी हुई होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस स्टार ने अवॉर्ड फंक्शन में परफॉर्म के लिए फीस ली थी?
Trending Photos
Bollywood Stars Fees in Award Functions: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सितारे हैं जो अवॉर्ड शोज में परफॉर्मेंस देकर स्टेज पर आग लगा देते हैं. सभी सितारों की परफॉर्मेंस के बिना अवॉर्ड शो काफी अधूरा नजर आएगा. बड़े-बड़े सितारे शो को होस्ट करते नजर आते है. इसके साथ ही उनकी दमदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है. शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे कई बड़े सितारे अवॉर्ड शो में परफॉर्म करने या फिर शो को होस्ट करने के लिए भी तगड़ी फीस वसूल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस एक्टर ने अवॉर्ड शो में फीस लेना शुरू किया था?
किसने ली थी पहली बार फीस?
दरअसल, बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर से एक टॉक शो में पूछा गया था कि आखिर किस एक्टर ने जिंदगी में पहली बार किसी अवॉर्ड शो के लिए पैसे लिए थे. अनिल कपूर ने इसका जवाब देते हुए बताया था सलमान खान. उन्होंने बताया था कि सलमान खान पहले एक्टर थे जिन्होंने अवॉर्ड शो के लिए कोई फीस नहीं ली थी क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था.
सलमान खान ने किया था खुलासा
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी एक बार मीडिया इंटरेक्शन के दौरान इस किस्से के बारे में बताया था. सलमान ने बताया था कि उन्हें एक बार फिल्मफेयर अटेंड करने के लिए बुलाया गया था. सलमान को भरोसा था कि उन्हें 'मैंने प्यार किया' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिलेगा. लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो उसमें फिल्म 'परिंदा' में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड जैकी श्रॉफ को मिला था.
मांगी थी 5 गुना ज्यादा फीस
सलमान खान को बाद में पता चला कि उन्हें इस शो में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है. ये जानकर एक्टर को झटका लगा था. बाद में उन्हें पता चला कि परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कोई फीस भी नहीं मिलेगी. जिसके बाद एक्टर ने इस पर विचार किया. परफॉर्मेंस के लिए सलमान को एक फिक्स्ड अमाउंट बताई गई, लेकिन सलमान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और 5 गुना ज्यादा फीस मांगी. जिसके चलते सलमान खान अवॉर्ड शो में फीस लेने वाले पहले एक्टर बन गए. उनके बाद से इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारों ने अवॉर्ड शो में शामिल होने के लिए फीस मांगनी शुरू कर दी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.