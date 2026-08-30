नशे में धुत होकर सुभाष घई से भिड़े थे सलमान खान, हाथापाई तक पहुंची बात; पार्टी में डायरेक्टर के साथ की गाली-गलौज

सुभाष घई और सलमान खान की कहानी सिर्फ एक्टर-डायरेक्टर के तौर पर साथ काम करने तक ही नहीं रही थी. दोनों के रिश्ते में एक ऐसा दौर भी आया था, जब दोस्ती से पहले उनके बीच जबरदस्त तकरार हो गई थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में घई ने उस पुराने किस्से को याद करते हुए बताया कि फिल्म बनने से पहले दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी. घई के अनुसार, ये घटना एक पार्टी के दौरान हुई थी, जहां सलमान नशे में थे और किसी बात को लेकर उनसे उलझ गए. घई ने जब उन्हें कुछ गलत कहने से रोका, तो सलमान ने डायरेक्टर से बहस शुरू कर दी. देखते ही देखते माहौल इतना गरम हो गया कि मामला सिर्फ बहस तक नहीं रहा.