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नशे में धुत होकर सुभाष घई से भिड़े थे सलमान खान, हाथापाई तक पहुंची बात; पार्टी में डायरेक्टर के साथ की गाली-गलौज

Subhash Ghai-Salman Khan: हिंदी फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने हाल ही में सलमान खान के साथ हुए एक पुराने विवाद को याद किया है. उन्होंने बताया कि एक बहस के दौरान सलमान ने गुस्से में उनके साथ हाथापाई की थी, जिसके बाद उनके पिता सलीम खान को बीच में आकर मामले को शांत करना पड़ा.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 30, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:50 AM IST
नशे में धुत होकर सुभाष घई से भिड़े थे सलमान खान, हाथापाई तक पहुंची बात; पार्टी में डायरेक्टर के साथ की गाली-गलौज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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