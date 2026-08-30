नशे में धुत होकर सुभाष घई से भिड़े थे सलमान खान, हाथापाई तक पहुंची बात; पार्टी में डायरेक्टर के साथ की गाली-गलौज

फिल्मेकर सुभाष घई ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्में दीं, जिन्हें लोग आज भी देखना और उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं. वहीं हाल ही में डायरेक्टर ने इंटरव्यू में सालों पुराने एक किस्से को याद किया, जो सलमान खान से जुड़ा हुआ है. दरअसल साल 2008 में सुभाष घई ने सलमान खान के साथ फिल्म ‘युवराज’ में काम किया था. हालांकि, दोनों का साथ काम करना इतना आसान नहीं था. क्योंकि इससे पहले एक पार्टी में सलमान और सुभाष घई के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी. ये मामला उस समय इतना बढ़ गया था कि सलमान ने फिल्ममेकर के साथ बदसलूकी और गाली-गलौज तक कर दी थी.
ये मामला इतना बढ़ गया था कि बात बिगड़ने पर सलमान के पिता और मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान को बीच में आना पड़ा. उन्होंने अपने बेटे से सुभाष घई से माफी मांगने के लिए कहा था, जिसके बाद सलमान ने अपनी गलती मानी और फिल्ममेकर से माफी भी मांगी थी.
हाल ही में एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने बताया कि इस विवाद के बावजूद दोनों ने आखिरकार फिल्म 'युवराज' में साथ काम किया. उन्होंने बताया कि सलमान के भाई उनके पास आए और उनसे सलमान के साथ फिल्म बनाने को कहा. सुभाष घई ने उनसे पूछा कि क्या सलमान भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं? भाई की तरफ से हां मिलने के बाद उन्होंने कहानी पर काम शुरू कर दिया था. सुभाष ने आगे कहा, 'मेरा चैलेंज ये होता है कि मैं किसी एक्टर को ऐसा रोल दूं जो उसने पहले कभी न किया हो और वो उसके लिए पूरी तरह से नया हो'.
सुभाष घई ने आगे सवाल करते हुए कह कि आखिर 'युवराज' ऑडियंस पर वैसा असर क्यों नहीं छोड़ पाई, जैसी उम्मीद थी?. उनके मुताबिक, फिल्म में सलमान का किरदार उनकी स्टार इमेज के नीचे दब गया. उन्होंने कहा, 'लेकिन कभी-कभी ऐसे किरदार इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि स्टार किरदार पर हावी हो जाता है. वो किरदार निभाने के बजाए खुद को ही पर्दे पर दिखाने लगते हैं. एक समय के बाद स्टार्स खुद का ही मजाक बन जाते हैं. आखिर आप कितनी बार खुद को दोहरा सकते हैं?.
फिल्ममेकर ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि बच्चन सर ने इतने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. घई की बात का इशारा यही था कि किसी भी बड़े स्टार के लिए अपनी पहचान से अलग किरदार को पूरी तरह अपनाना जरूरी है.
सुभाष घई और सलमान खान की कहानी सिर्फ एक्टर-डायरेक्टर के तौर पर साथ काम करने तक ही नहीं रही थी. दोनों के रिश्ते में एक ऐसा दौर भी आया था, जब दोस्ती से पहले उनके बीच जबरदस्त तकरार हो गई थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में घई ने उस पुराने किस्से को याद करते हुए बताया कि फिल्म बनने से पहले दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी. घई के अनुसार, ये घटना एक पार्टी के दौरान हुई थी, जहां सलमान नशे में थे और किसी बात को लेकर उनसे उलझ गए. घई ने जब उन्हें कुछ गलत कहने से रोका, तो सलमान ने डायरेक्टर से बहस शुरू कर दी. देखते ही देखते माहौल इतना गरम हो गया कि मामला सिर्फ बहस तक नहीं रहा.
सुभाष घई के मुताबिक, सलमान को उनसे किसी पुरानी बात को लेकर नाराजगी थी. बातचीत के दौरान सलमान ने उनसे पूछा कि उन्होंने बतौर डायरेक्टर वो फैसला क्यों लिया था. घई ने साफ कहा कि फिल्म के डायरेक्टर होने के नाते वो फैसला उनका अपना था. इसी बात पर दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और सलमान ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया. जब तक घई ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, तब तक बात काफी बिगड़ चुकी थी. आखिरकार सलमान के पिता और दिग्गज लेखक सलीम खान को मामले में दखल देना पड़ा.
सुभाष घई ने बताया कि इस विवाद के बाद अगली सुबह सलीम खान ने उन्हें फोन किया और बताया कि सलमान ने अपनी मां को भी पूरी घटना के बारे में बता दिया है. सलीम खान ने बेटे को डांट लगाई और सलमान को सुभाष घई के घर जाकर माफी मांगने के लिए कहा. सलमान जब घई के घर पहुंचे तो उन्होंने बेहद आराम से माफी मांगी. यही बात घई के दिल को छू गई. उन्हें अच्छा लगा कि सलमान अपने पिता की बात का सम्मान करते हैं. घई ने भी पुरानी बात को वहीं खत्म कर दिया. इसके बाद दोनों के रिश्ते में फिर से वो अपनापन देखने को मिला.
सुभाष घई हिंदी सिनेमा के फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिनराइटर हैं. उन्होंने कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, हीरो, मेरी जंग, राम लखन, सौदागर, खलनायक और ताल जैसी सफल फिल्में बनाईं. उनकी फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ म्यूजिक, दमदार कहानी और सोशल मैसेज भी देखने को मिलते हैं. सुभाष घई को 'सौदागर' के निर्देशन के लिए 1991 में फिल्मफेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता था. उनकी फिल्म 'राम लखन' को भी कई फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया. इंडियन सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उन्हें हिंदी फिल्मों में 'शोमैन' के रूप में भी जाना जाता है.