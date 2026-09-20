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सलमान खान को क्या हुआ? बिग बॉस के सेट पर बिगड़ी तबीयत की खबर से मची हलचल, भाईजान ने दिया हेल्थ अपडेट

Salman Khan Health Update: 'बिग बॉस 20' के प्रोमो में सलमान खान को सीने में दर्द की शिकायत करते देख फैंस काफी चिंतित हो गए थे. हालांकि, भाईजान ने सोशल मीडिया पर सफाई देकर फैंस को बताया कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और यह ड्रामा काजी तौकीर को सबक सिखाने का हिस्सा था.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 20, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:11 AM IST
सलमान खान को क्या हुआ? बिग बॉस के सेट पर बिगड़ी तबीयत की खबर से मची हलचल, भाईजान ने दिया हेल्थ अपडेट
Image Credit: बिग बॉस के सेट पर बिगड़ी सलमान खान की तबीयत?

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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