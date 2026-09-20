सलमान खान को क्या हुआ? बिग बॉस के सेट पर बिगड़ी तबीयत की खबर से मची हलचल, भाईजान ने दिया हेल्थ अपडेट

Salman Khan Health Update: 'बिग बॉस 20' के ताजा एपिसोड के प्रोमो ने फैंस को काफी चिंता में डाल दिया था, जब रियलिटी शो के होस्ट सलमान खान को स्टेज पर सीने में दर्द की शिकायत करते दिखाया गया था. प्रोमो में सलमान को दर्द से तड़पते हुए स्टेज पर लेटे, छाती पकड़े और डॉक्टर को बुलाते हुए दिखाया गया था. देखते ही देखते यह प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था और फैंस भाईजान की सेहत को लेकर काफी घबरा गए थे.
वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान को दिल पर हाथ रखे देखा गया, जिसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दीं. हालांकि, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अब खुद सामने आकर साफ कर दिया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है.
बढ़ती अफवाहों और फैंस की चिंता को देखते हुए सलमान खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने साफ किया कि इस नाटकीय दृश्य को गलत तरीके से समझ लिया गया है. सलमान ने अपनी स्टोरी में लिखा, 'ईश्वर की कृपा से मेरी सेहत में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूं.'
सलमान खान ने बिग बॉस के प्रोमो की एडिटिंग पर भी अपनी गहरी निराशा व्यक्त की. उन्होंने बताया कि प्रोमो के कट को इस तरह से दिखाया गया, जिससे लगा कि वे सच में किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं. सलमान ने समझाया कि उनका यह दर्द केवल प्रतियोगी काजी तौकीर को एक सबक सिखाने के लिए था. वे काजी को समझाना चाहते थे कि मनोरंजन के लिए अपनी या किसी की सेहत का इस्तेमाल करना गलत है, खासकर तब जब घर के बाकी 15 सदस्य उनकी एक्टिंग से अनजान थे और सच में चिंतित हो रहे थे. सलमान ने लिखा, 'प्रोमो के कट ने इस पूरे मकसद को ही बेकार कर दिया और ऐसा लगा जैसे मैं भी वही कर रहा हूं, जो काजी ने घर में किया था.'
भाईजान ने आगे लिखा कि प्रोमोशनल मटेरियल के रूप में पेश किए जाने के कारण इस पूरे कदम का मुख्य संदेश खो गया. उन्होंने चैनल के प्रमोशन फॉर्मेट को वजह बताते हुए दर्शकों से माफी भी मांगी. सलमान ने लिखा, 'प्रोमो जिस तरह से काटा गया, उसके लिए खेद है. शायद शो को प्रमोट करने का इनका यही फॉर्मेट है, मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं.' इसके बाद मेकर्स ने एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें सलमान पूरे घर के सामने काजी तौकीर की इस हरकत का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं.
इसी वीकेंड का वार में सलमान खान काफी गुस्से के मूड में दिखे और उन्होंने अभिनेताओं व महिला कलाकारों को उनके लुक्स के लिए टारगेट करने वाले ऑनलाइन ट्रोल्स की जमकर फटकार भी लगाई. अपनी सेहत और गंजेपन को लेकर उड़ रही अफवाहों का जवाब देते हुए भाईजान ने स्टेज पर ही अपनी टोपी और टी-शर्ट उतार दी. ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, 'तुम लोग मुझे ट्रोल करना चाहते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं. कोई एप्स नहीं है, मेरा लुक देखो. अब मुझे ट्रोल करना चाहते हो? करो, आगे बढ़ो और ट्रोल करो.'