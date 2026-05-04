सलमान खान पर टूटा दुखों का पहाड़, करीबी के निधन से नम हुईं आंखे, इमोशनल पोस्ट पर लिखा- ‘5 मिनट पहले तक तो…’

Salman Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इस समय गहरे दुख में हैं. उनके करीबी दोस्त के निधन की खबर ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है. इस दुखद घटना की जानकारी खुद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उनका दुख साफ-साफ झलक रहा है.
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सलमान खान के करीबी दोस्त सुशील कुमार का निधन हो गया है, इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने खास दोस्त को याद किया है. इस खबर को शेयर करते समय सलमान खान ने एक बेहद भावुक कर देने वाला मैसेज लिखा है. इस मैसेज में उन्होंने अपने दोस्त सुशील के साथ बिताए गए पलों कोृ याद किया है. सलमान खान ने हद भावुक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि ‘5 मिनट पहले तक वो यहीं था…’. इस एक लाइन ने उनके दर्द को बयां कर दिया और ये साफ कर दिया कि ये नुकसान उनके लिए कितना बड़ा है.
दोस्त की याद में नम सलमान की आंखें
सलमान खान ने रविवार देर रात को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘यह आदमी 42 सालों से मेरे लिए भाई जैसा रहा है, सबसे अच्छा, सबसे दयालु और सबसे मददगार. चाहे वो खुद कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, वो नाचता-गाता रहता और सबसे बुरे हालात में भी उसे न कोई दर्द होता, न कोई तनाव. चाहे बात आर्थिक हो, भावनात्मक हो या शारीरिक. वो हमेशा यही कहता था कि ‘कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक हो जाएगा.’
मुस्कान के साथ दोस्त को किया अलविदा
सलमान खान ने आगे इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘उसका नाम सुशील कुमार है…ये कम-से-कम 5 मिनट पहले तक तो यही था. अलविदा भाई! तुम एक सच्चे मर्द की तरह जिए और मौत से भी एक 'हेवीवेट चैंपियन' की तरह लड़े. तुम्हारे लिए कोई आंसू नहीं, भाई. बस तुम्हारी यादें और हमारी हंसी-खुशी के पल ही बाकी हैं. मेरा भाई अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए इस दुनिया से गया. क्या बात है भाई!’
दोस्त सुशील को याद करेंगे सलमान
दोस्त सुशील के निधन से टूटे सलमान खान ने आगे जिंदगी के उस सच के बारे में लिखा जो एक दिन हर किसी को जीना पड़ेगा. सलमान ने लिखा, ‘कोई पहले जाता है, कोई बाद में. एक न एक दिन हम सबको जाना ही है, पता नहीं कब और कैसे, इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुम्हें याद रखे. अब अपनी सिगरेट और व्हिस्की का मजा लो. चीयर्स भाई! लगता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी.’ सुशील लंबे समय से सलमान के करीबी थे और दोनों के बीच गहरा रिश्ता था.
फैंस और दोस्त बनें सलमान खान का हौसला
हालांकि उनके निधन के कारणों को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. अचानक आई इस खबर ने सभी को नम कर दिया है और लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. वहीं इस दुख की घड़ी में सलमान खान के फैंस और करीबी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनके पोस्ट को शेयर कर रहे हैं और उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं.
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