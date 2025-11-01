भाई अभिनव से विवाद के बीच सलमान खान और अनुराग कश्यप के कोलैब की चर्चा, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

सलमान खान और बॉलीवुड फिल्मकार अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहता है और दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्म ‘दबंग’ के बाद अभी तक किसी भी फिल्म में कोलेब नहीं किया है. वहीं अभिनव-सलमान के रिश्ते के बीच चल रही अनबन के बीच अगर आपको अनुराग कश्यप और सलमान खान के कोलेब की खबर सुनने को मिले, तो आप भी शॉक हो जाएंगे. जी हां! सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक सलमान खान और अनुराग कश्यप पहली बार एक डार्क एक्शन कॉप थ्रिलर के लिए साथ आ सकते हैं. इस पोस्ट के वायरल होते ही इंटरनेट पर दोनों के फैंस काफी एक्टिव हो गए हैं और इंडस्ट्री में भी माहौल काफी गरमा गया है.

इस फिल्म के लिए कोलैब की खबर

अनुराग कश्यप और सलमान खान दोनों ही काफी अलग-अलग जॉनर की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. अनुराग जो अपनी डार्क, रियल लाइफ बेस्ड फिल्म और गजब के ह्यूमर वाली फिल्मों के लिए फेमस हैं, तो वहीं सलमान खान ने रोमांटिक और एक्शन फिल्मों से इंडस्ट्री में भाईजान की इमेज बनाई है. लेकिन खबरों की मानें तो फिल्म ‘बंदर’ एक्टर बॉबी देओल को इस जोड़ी के बीच सुलह कराने का श्रेय दिया जाता है.

वायरल सोशल मीडिया पोस्ट

सोशल मीडिया रेडिट वायरल पोस्ट में बताया गया है कि ‘सलमान खान और अनुराग कश्यप एक साथ काम कर सकते हैं.’ अफवाह की मानें तो दोनों एक पुलिस ड्रामा फिल्म के लिए साथ में कोलेब कर सकते हैं. वहीं सलमान खान और अनुराग कश्यप दोनों की टीम से इस बात की कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी गई है. इसलिए फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये महज के अफवाह है या सच में दोनों साथ में काम करने वाले हैं.