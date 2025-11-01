Advertisement
trendingNow12983990
Hindi Newsबॉलीवुड

भाई अभिनव से विवाद के बीच सलमान खान और अनुराग कश्यप के कोलैब की चर्चा, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

अनुराग कश्यप इन दिनों अपने भाई अभिनव कश्यप और सलमान खान के बीच चल रही ऑनगोइंग कॉन्ट्रोवर्सी के कारण सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. वहीं हाल ही में इंटरनेट पर सलमान खान और फिल्ममेकर के साथ में कोलैब करने की खबरों ने भी तेजी पकड़ ली है. आइए जानते हैं इस खबर के बारे में

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 01, 2025, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाई अभिनव से विवाद के बीच सलमान खान और अनुराग कश्यप के कोलैब की चर्चा, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

सलमान खान और बॉलीवुड फिल्मकार अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहता है और दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्म ‘दबंग’ के बाद अभी तक किसी भी फिल्म में कोलेब नहीं किया है. वहीं अभिनव-सलमान के रिश्ते के बीच चल रही अनबन के बीच अगर आपको अनुराग कश्यप और सलमान खान के कोलेब की खबर सुनने को मिले, तो आप भी शॉक हो जाएंगे. जी हां! सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक सलमान खान और अनुराग कश्यप पहली बार एक डार्क एक्शन कॉप थ्रिलर के लिए साथ आ सकते हैं. इस पोस्ट के वायरल होते ही इंटरनेट पर दोनों के फैंस काफी एक्टिव हो गए हैं और इंडस्ट्री में भी माहौल काफी गरमा गया है.

 

इस फिल्म के लिए कोलैब की खबर
अनुराग कश्यप और सलमान खान दोनों ही काफी अलग-अलग जॉनर की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. अनुराग जो अपनी डार्क, रियल लाइफ बेस्ड फिल्म और गजब के ह्यूमर वाली फिल्मों के लिए फेमस हैं, तो वहीं सलमान खान ने रोमांटिक और एक्शन फिल्मों से इंडस्ट्री में भाईजान की इमेज बनाई है. लेकिन खबरों की मानें तो फिल्म ‘बंदर’ एक्टर बॉबी देओल को इस जोड़ी के बीच सुलह कराने का श्रेय दिया जाता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

वायरल सोशल मीडिया पोस्ट
सोशल मीडिया रेडिट वायरल पोस्ट में बताया गया है कि ‘सलमान खान और अनुराग कश्यप एक साथ काम कर सकते हैं.’ अफवाह की मानें तो दोनों एक पुलिस ड्रामा फिल्म के लिए साथ में कोलेब कर सकते हैं. वहीं सलमान खान और अनुराग कश्यप दोनों की टीम से इस बात की कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी गई है. इसलिए फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये महज के अफवाह है या सच में दोनों साथ में काम करने वाले हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanAnurag KashyapAbhinav Kashyap

Trending news

हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्साय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्साय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा