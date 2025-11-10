Vicky Kaushal- Katrina Kaif को मिली बड़ी खुशखबरी, लेकिन Salman Khan के कमेंट ने मचा दी इंटरनेट पर सनसनी! क्या आपने देखा वायरल स्क्रीनशॉट?

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर इस साल नई खुशखबरी आई है और अब वो बी-टाउन के ऐसे कपल बन गए हैं, जो न्यू पैरेंट्स क्लब में शामिल हो गए हैं. वहीं दोनों के पैरेंट्स बनने की खबर इंटरनेट पर वायरल होते ही उनके को-एक्टर और फैंस ने कमेंट कर उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है. लेकिन सलमान खान द्वारा किए गए बधाई का कमेंट मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया. आइए जानते हैं इस वायरल कमेंट के पीछे का सच
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को बॉलीवुड की मोस्ट डैसिंग कपल से जाना जाता है, जो कि अपने परफेक्ट लुक और स्टाइल से बाकि सारे सेलिब्रिटी को पीछे छोड़ देते हैं. वहीं बी-टाउन की इस जोड़ी ने साल 2021 में शादी की फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने लाखों फैंस को शॉक्ड कर दिया था. वहीं हाल ही में दोनों ने अपने घर में एक नए शख्स का वेलकम किया है. दरअसल 7 नवंबर को इस कपल के यहां बेबी बॉय ने जन्म लिया है, जिसकी जानकारी दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर दी है. वहीं विक्की और कैटरीना के न्यू पैरेट्स बनने की खुशखबरी को सुनते ही उनके दोस्तों और फैंस ने पोस्ट पर कमेंट्स की झड़ी लगा दी. लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल स्क्रीनशॉट
दरअसल वायरल हुए स्क्रीनशॉट में विक्की और कैटरीना के पोस्ट पर सलमान खान का कमेंट दिखाई दे रहा है, जिसमें ऐसा लिखा, ‘ये सब प्राइवेट चीजें इंटरनेट पर मत डाला करो यार!’ इस स्क्रीन शॉट के वायरल होते ही कई लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया, तो वहीं बहुत से लोगों ने इसे री-शेयर किया. लेकिन क्या ये कमेंट सच में सलमान खान ने किया है या नहीं ?
फेक या रियल?
सलमान खान का ये कमेंट का स्क्रीनशॉट अगर आप गौर से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये फेक है. लेकिन दिखने में ये कमेंट पूरी तरह से रियल लग रहा है. मगर आप विक्की और कैटरीना के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर चेक करेंगे, तो ये कमेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा. वहीं कपल द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा, कृति सेनन, ईशान खट्टर, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, माधुरी दीक्षित और रणवीर सिंह समेत कई सेलिब्रिटी ने कमेंट कर उन्हें बधाई दी है.
