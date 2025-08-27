रोमांटिक हीरो से बॉलीवुड के दबंग तक, भाईजान ने 37 साल इंडस्ट्री पर किया राज! खड़ी की करोड़ों की नेटवर्थ
रोमांटिक हीरो से बॉलीवुड के दबंग तक, भाईजान ने 37 साल इंडस्ट्री पर किया राज! खड़ी की करोड़ों की नेटवर्थ

Salman Khan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री में 37 साल पूरे कर लिए हैं, जो कि एक लंबा सफर है. तो आइए जानते हैं उनके इस सफर में आए उतार चढ़ाव के बारे में. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:55 AM IST
Salman Khan 37 Years: सुपरस्टार सलमान खान अपनी दमदार पर्सनैलिटी और लुक्स के लिए काफी फेमस हैं. वहीं कई फिल्मों में उनके जबरदस्त एक्शन सीन ने फैंस का दिल जीत लिया था. भाईजान के फिल्म इंडस्ट्री में 37 साल पूरे हो गए हैं. सलमान खान ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दीं और सिर्फ अपने नाम से ही बॉक्स ऑफिस पर रुल किया. वहीं भाईजान की एक लंबी फीमेल फैन फॉलोइंग है जिसके चलते वो अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं.

रोमांटिक हीरो का टैग
भाईजान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से की थी. जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. मगर साल 1989 रिलीज हुई फिल्म 'मैंने प्यार किया' ने सलमान खान को नेशनल क्रश बना दिया था. इस फिल्म में उनकी मासूमियत और लुक्स ने कई फैंस को अट्रैक्ट किया था. वहीं 'मैंने प्यार किया' फिल्म हिट होने के बाद सलमान खान को रोमांटिक हीरो का टैग भी मिला था. जिसके बाद उनके करियर ने तेजी पकड़ ली थी और एक के बाद एक फिल्में हिट होती जा रही थीं. 

नेट वर्थ
साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म को 'वॉन्टेड' ने सलमान खान की इमेज एक रोमांटिक हीरो से चेंज कर दंबग की बना दी थी. जिसके बाद भाईजान ने कई एक्शन फिल्में और फैमिली ड्रामा से फैंस को एंटरटेन किया था. सलमान खान ने अपनी फिल्मों से न सिर्फ हिंदी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया बल्कि साउथ के फैंस के बीच भी अपनी एक खास जगह बनाई है. वहीं एक समय ऐसा आया कि इंडस्ट्री में भाईजान के नाम से फिल्में हिट होने लगीं. फिल्मों के अलावा सलमान खान ने कई टीवी शोज को भी होस्ट किया है. जिसमें रिएलिटी शो 'बिग बॉस' बाकि सारे शोज की टीआरपी को पीछे छोड़ देता है. वहीं खबरों की मानें तो सलमान खान की नेटवर्थ लगभग 2900 करोड़ रुपए के आसपास है.

;