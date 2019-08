सलमान खान ने बॉलीवुड में पूरे किए 31 साल, शेयर की बचपन की Cute Photo

नई दिल्‍ली: बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने फिल्‍मों में पूरे 31 सालों का सफर पूरा कर लिया है. अपने इस तीन दशक लंबे सफर में सलमान खान ने कई सुपरहिट फिल्‍में दी हैं. अपने 31 सालों के सफर के लिए 'भाईजान' ने अपने फैंस और हिंदी फिल्‍म इंडस्‍ट्री को शुक्रिया अदा करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है. साल 1988 में फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से अभिनय की शुरुआत करने वाले सलमान ने मंगलवार रात ट्विटर पर अपने प्रशंसकों के साथ अपने बचपन की एक अनदेखी तस्वीर को साझा की.

अपनी इस बचपन की फोटो के कैप्‍शन में सलमान ने लिखा, 'भारतीय फिल्म उद्योग और 31 साल के सफर का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से इस अद्भुत सफर को संभव बनाने वाले मेरे सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों का बहुत-बहुत धन्यवाद."

A bigg thank u to the Indian film industry n to every 1 who has been a part of this 31 year journey specially all my fans and well wishers who have made this amazing journey possible . . pic.twitter.com/w4XJ31FNT1

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 27, 2019