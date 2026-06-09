/सलमान खान की आंखों से नहीं रुक रहे आंसू, दोस्त कुमोद रानी के अंतिम संस्कार में भावुक हुए भाईजान

बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोग सलमान खान को अपना खास दोस्त और परिवार के रूप में मानते हैं. वहीं भाईजान भी मुश्किल दौर में हर किसी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं. आज सुबह मंगलवार को सलमान खान अपने करीबी पारिवारिक मित्र कुमोद रानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ दिखाई दिए, इस दौरान उनकी मां सुशीला और हेलेन के साथ दोनों भाई अरबाज और सोहेल भी नजर आए. अपने करीबी दोस्त को अंतिम विदाई देने पहुंचे सलमान खान की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे. इस दौरान उनका पूरा परिवार भावुक नजर आया.
सलमान खान जब अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ फ्यूनरल सेंटर से निकले तो, उस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे के हाव-भाव साफ-साफ अपने दोस्त को खोने का दर्द बयां कर रहे थे. अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि कुमोद, सलमान और उनके परिवार से काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, उन्हें कई बार सलमान के साथ तस्वीरों में देखा गया है.
सलमान खान के साथ-साथ उनका पूरा परिवार कुमोद को अंतिम विदाई देने पहुंचा. इस दौरान उनका मां सुशीला और हेलेन ने भी श्रद्धांजलि दी. वहीं सलमान खान के बड़े भाई और एक्टर अरबाज और सोहेल खान भी दुखी दिखाई दिए. हेलेन भी काफी भावुक लग रही थीं, जब वो अंतिम संस्कार के बाद सोहेल के साथ सेंटर से बाहर निकलीं, तो वो उन्हें बाहर कार तक छोड़ने आए थे.
कुमोद के निधन के बाद मेकअप आर्टिस्ट शीबा इकबाल ने भी उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उनके प्रोफेशनल योगदान पर बात की. उन्होंने लिखा, ‘आज मैं अपनी फेवरेट बॉस कुमुद राणे मैडम को प्यार और सम्मान के साथ याद कर रही हूं. आप मेरे लिए सिर्फ बॉस ही नहीं थीं. आप एक दयालु लीडर, गाइड और ऐसी शख्सियत थीं, जिन्होंने हमेशा अपने आस-पास के लोगों को इंस्पायर किया और साथ दिया.’
उन्होंने आगे लिखा, ‘आपके साथ काम करते हुए मैंने न केवल अपने पेशे के बारे में सीखा, बल्कि डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म और दूसरों के लिए दयालुता के महत्व को भी समझा. आपके दिखाए रास्ते ने मेरे करियर को आकार दिया और आपके भरोसे ने मुझे अपने काम में आत्मविश्वास दिया.’
आपको बता दें कि ये घटना सलमान खान के एक और करीबी दोस्त सुशील कुमार के निधन के कुछ ही हफ्तों बाद सामने आई है, जो पिछले 4 दशक से भाईजान की जिंदगी का हिस्सा थे. पिछले महीने, एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ को बयां किया और सुशील को एक दोस्त से कहीं बढ़कर बताया - एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो भाई मानते थे.