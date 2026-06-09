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सलमान खान की आंखों से नहीं रुक रहे आंसू, दोस्त कुमोद रानी के अंतिम संस्कार में भावुक हुए भाईजान

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल ही में अपने पूरे परिवार के साथ फैमिली फ्रेंड कुमोद रानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. जहां वो अपने बड़े भाई अरबाज खान, छोटे भाई सोहेल खान, अपनी मां सुशीला और हेलेन के साथ पहुंचे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 09, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:08 PM IST
सलमान खान की आंखों से नहीं रुक रहे आंसू, दोस्त कुमोद रानी के अंतिम संस्कार में भावुक हुए भाईजान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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