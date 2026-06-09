/सलमान खान की आंखों से नहीं रुक रहे आंसू, दोस्त कुमोद रानी के अंतिम संस्कार में भावुक हुए भाईजान

बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोग सलमान खान को अपना खास दोस्त और परिवार के रूप में मानते हैं. वहीं भाईजान भी मुश्किल दौर में हर किसी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं. आज सुबह मंगलवार को सलमान खान अपने करीबी पारिवारिक मित्र कुमोद रानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ दिखाई दिए, इस दौरान उनकी मां सुशीला और हेलेन के साथ दोनों भाई अरबाज और सोहेल भी नजर आए. अपने करीबी दोस्त को अंतिम विदाई देने पहुंचे सलमान खान की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे. इस दौरान उनका पूरा परिवार भावुक नजर आया.