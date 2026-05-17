60 की उम्र में छलका सलमान खान का दर्द, अकेलेपन और तन्हाई को लेकर किया क्रिप्टिक पोस्ट

90s के दशक से लेकर अब तक फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के दिलों पर राज करने वाले सलमान खान की आने वाली फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच एक्टर आए दिन अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और एक्स पर डे टू डे लाइफ अपडेट देते रहते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने एक्स पर एक क्रिप्टक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखने के बाद उनके लाखों परेशान हो गए हैं और एक्टर से पूछ रहे हैं, ‘क्या वो ठीक हैं?’.

रविवार के शाम सलमान ने एक्स पर पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने 6 पैक एब्स को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन ये कोई फिटनेस से जुड़ी तस्वीर नहीं थी, इसके कैप्शन में उन्होंने 60 की उम्र में अपने अकेलेपन और तन्हाई का जिक्र किया है.

सलमान खान क्रिप्टिक पोस्ट

सलमान खान बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, वो आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ जुड़ी चीजों और लोगों के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं. वहीं रविवार शाम उन्होंने एक्स पर शर्टलेस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘मेरी अपनी राय में अकेले रहने के दो तरीके हैं- ‘अकेला' (Alone) और 'तन्हा' (Lonely). 'अकेला' होना आपकी अपनी मर्जी होती है, जबकि 'तन्हा' आप तब महसूस करते हैं जब कोई भी आपके साथ नहीं रहना चाहता... अब इसके आगे आपको खुद ही तय करना है कि आपको क्या करना है.’

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पोस्ट देख फैंस हुए परेशान

सलमान खान का ये पोस्ट मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उनके लाखों चाहने वालों ने कमेंट कर उनसे पूछा है, आपको क्या दर्द है?, एक यूजर ने लिखा, ‘क्या सिंगल लाइफ से परेशान हैं’. तो वहीं एक और तीसरे यूजर ने एक्टर के लिए फिक्र दिखाते हुए सवाल किया, ‘सब ठीक है न सर?’ सलमान के इस पोस्ट ने इंडस्ट्री में उनके करीबी और दोस्तों को भी चिंता में डाल दिया है.

By I me myself, 2 ways to be by yr self, Alone and Lonely, Alone is by choice n lonely when nobody wants to be with u….. Ab iske aage you Figure out what you need to do pic.twitter.com/mRlUKD7gjw — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 17, 2026

क्या पार्टनर की कमी हो रही महसूस?

सोशल मीडिया पर कई लोग सलमान खान के इस पोस्ट को उनकी सिंगल लाइफ से भी जोड़ रहे हैं. उनका कहना है कि एक्टर को 60 साल की उम्र में अब अकेलापन महसूस हो रहा है क्योंकि उनके पास कोई पार्टनर नहीं हैं. हालांकि, इस पोस्ट में एक्टर ने ये भी साइन दिए कि वो अपनी मर्जी से अकेले रह रहे हैं. बात करें सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की तो वो जल्द ही अपनी फिल्म ‘मातृभूमि’ से सिनेमाघरों में दस्तक देंगे, जिसका इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे हैं.