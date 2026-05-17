Advertisement
trendingNow13220614
Hindi Newsबॉलीवुड60 की उम्र में छलका सलमान खान का दर्द, अकेलेपन और तन्हाई को लेकर किया क्रिप्टिक पोस्ट

60 की उम्र में छलका सलमान खान का दर्द, अकेलेपन और तन्हाई को लेकर किया क्रिप्टिक पोस्ट

Salman Khan Cryptic Post: बॉलीवुड के भाई जान कहे जाने वाले सलमान खान ने इंडस्ट्री में अपनी दमदार और मजबूत पहचान बनाई है और लगातार सुपरहिट फिल्में दी हैं. लेकिन 60 साल की उम्र में भाई जान को अब अकेलापन और तन्हाई महसूस हो रही है. उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया एक्स पर सिंगल लाइफ को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 17, 2026, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

60 की उम्र में छलका सलमान खान का दर्द, अकेलेपन और तन्हाई को लेकर किया क्रिप्टिक पोस्ट

90s के दशक से लेकर अब तक फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के दिलों पर राज करने वाले सलमान खान की आने वाली फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच एक्टर आए दिन अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और एक्स पर डे टू डे लाइफ अपडेट देते रहते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने एक्स पर एक क्रिप्टक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखने के बाद उनके लाखों परेशान हो गए हैं और एक्टर से पूछ रहे हैं, ‘क्या वो ठीक हैं?’.

रविवार के शाम सलमान ने एक्स पर पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने 6 पैक एब्स को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन ये कोई फिटनेस से जुड़ी तस्वीर नहीं थी, इसके कैप्शन में उन्होंने 60 की उम्र में अपने अकेलेपन और तन्हाई का जिक्र किया है. 

सलमान खान क्रिप्टिक पोस्ट
सलमान खान बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, वो आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ जुड़ी चीजों और लोगों के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं. वहीं रविवार शाम उन्होंने एक्स पर शर्टलेस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘मेरी अपनी राय में अकेले रहने के दो तरीके हैं- ‘अकेला' (Alone) और 'तन्हा' (Lonely). 'अकेला' होना आपकी अपनी मर्जी होती है, जबकि 'तन्हा' आप तब महसूस करते हैं जब कोई भी आपके साथ नहीं रहना चाहता... अब इसके आगे आपको खुद ही तय करना है कि आपको क्या करना है.’

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्ट देख फैंस हुए परेशान
सलमान खान का ये पोस्ट मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उनके लाखों चाहने वालों ने कमेंट कर उनसे पूछा है, आपको क्या दर्द है?, एक यूजर ने लिखा, ‘क्या सिंगल लाइफ से परेशान हैं’. तो वहीं एक और तीसरे यूजर ने एक्टर के लिए फिक्र दिखाते हुए सवाल किया, ‘सब ठीक है न सर?’ सलमान के इस पोस्ट ने इंडस्ट्री में उनके करीबी और दोस्तों को भी चिंता में डाल दिया है. 

क्या पार्टनर की कमी हो रही महसूस?
सोशल मीडिया पर कई लोग सलमान खान के इस पोस्ट को उनकी सिंगल लाइफ से भी जोड़ रहे हैं. उनका कहना है कि एक्टर को 60 साल की उम्र में अब अकेलापन महसूस हो रहा है क्योंकि उनके पास कोई पार्टनर नहीं हैं. हालांकि, इस पोस्ट में एक्टर ने ये भी साइन दिए कि वो अपनी मर्जी से अकेले रह रहे हैं. बात करें सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की तो वो जल्द ही अपनी फिल्म ‘मातृभूमि’ से सिनेमाघरों में दस्तक देंगे, जिसका इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan

Trending news

उत्तर में बरसेगी आग, दक्षिण-पूरब-पश्चिम में राहत की बौछारें! कैसा रहेगा मौसम?
weather news
उत्तर में बरसेगी आग, दक्षिण-पूरब-पश्चिम में राहत की बौछारें! कैसा रहेगा मौसम?
'गायों का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ', बंगाल में BJP विधायक ने पूछा अनोखा सवाल
West Bengal
'गायों का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ', बंगाल में BJP विधायक ने पूछा अनोखा सवाल
भारतीय सेना की 'डबल डोज', लगातार मिसाइल परीक्षणों से ड्रैगन और पाक के उड़े होश!
Indian Army
भारतीय सेना की 'डबल डोज', लगातार मिसाइल परीक्षणों से ड्रैगन और पाक के उड़े होश!
2 सेट, 3 मास्टरमाइंड और 5 राज्यों तक फैला नेटवर्क, नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी
Neet Leak 2026
2 सेट, 3 मास्टरमाइंड और 5 राज्यों तक फैला नेटवर्क, नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी
पंजाब ने हाइपरटेंशन के खिलाफ बना लिया एक व्यापक सुरक्षा कवच
Punjab news
पंजाब ने हाइपरटेंशन के खिलाफ बना लिया एक व्यापक सुरक्षा कवच
समुद्र किनारे छोटा सा शहर और सबसे अधिक नारियल की सप्लाई, कहा जाता है Coconut Capital
coconut
समुद्र किनारे छोटा सा शहर और सबसे अधिक नारियल की सप्लाई, कहा जाता है Coconut Capital
प्लाईवुड कंपनियों का काला सच! किसानों का यूरिया कैसे पहुंच रहा फैक्ट्रियों तक?
fertilizer scam
प्लाईवुड कंपनियों का काला सच! किसानों का यूरिया कैसे पहुंच रहा फैक्ट्रियों तक?
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
petrol
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
History of Rabri
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
ocean
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?