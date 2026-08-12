याद है सलमान खान का वो ‘टॉवल’ वाला गाना... भाईजान ने 22 साल बाद किया रीक्रिएट; VIDEO देख ताजा हुईं पुरानी यादें

बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी 22 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म ‘मुझसे शादी करोगी’ के गाने ‘जीने के हैं चार दिन’ पर झूमते नजर आ रहे हैं. ब्लू टी-शर्ट, डेनिम जींस, ब्राउन जैकेट और एक स्टाइलिश फ्रेंच टोपी पहने सलमान वही पुराना आइकॉनिक टॉवल डांस स्टेप करते दिख रहे हैं. उनकी स्माइल और एनर्जी ने इंटरनेट पर फैंस की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं. उनके इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. साथ ही वीडियो पर ढ़ेरों लाइक्स और कमेंट्स भी आ चुके हैं.
बॉलीवुड और फैंस के चहेते सुपरस्टार सलमान खान का ये धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में सलमान बेहद लाइट और चियरफुल मूड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने 2004 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मुझसे शादी करोगी’ के सुपरहिट गाने ‘जीने के हैं चार दिन’ पर अपना पुराना डांस स्टेप रिक्रिएट किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ डांस कर रहे हैं. आसपास मौजूद लोग तालियां बजाकर, सीटियां मारकर और शोर मचाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं.
सलमान खुद भी इस लम्हे का पूरा मजा लेते नजर आ रहे हैं, जिससे माहौल और भी खुशनुमा बन गया है. हालांकि, ये वीडियो कब और कहां का है इस बात की कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. ये किसी हालिया इवटें की झलक है या फिर कोई पुराना वीडियो भी हो सकता है, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया. अगर सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान जल्द ही एक बड़ी वॉर ड्रामा फिल्म में नजर आने वाले हैं. पहले इस फिल्म का नाम ‘बैटल ऑफ गलवान’ रखा गया था, लेकिन अब इसे बदलकर ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया है.
इस फिल्म का डायरेक्शन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. हालांकि, अभी इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है. इसके अलावा वे पैन-इंडिया एक्शन फिल्म ‘एसवीसी 63’ में भी दिखेंगे. वामशी पैदिपल्ली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में भाईजान पहली बार साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ नजर आएंगे. सलमान और नयनतारा की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. मेकर्स ने इस बड़ी एक्शन फिल्म को ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है और इसके लिए शूटिंग भी शुरू कर दी गई है. साथ ही वे टीवी पर वापसी करने वाले हैं.
वे एक बार फिर फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को होस्ट करते नजर आएंगे. सलमान का ये नया अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. इस शो का प्रीमियर 6 सितंबर से कलर्स टीवी पर होने जा रहा है, जिसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर की जाएगी. मेकर्स ने शो के प्रोमो जारी कर दिए हैं, जिनमें सलमान का वही पुराना दबंग अंदाज देखने को मिल रहा है. प्रोमो सामने आने के बाद से ही लोगों के बीच शो को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. फैंस लंबे समय से सलमान को वीकेंड का वार में देखने का इंतजार कर रहे थे, जिसकी वापसी काफी धमाकेदार होगी.
इंटरनेट पर सलमान खान का ये वीडियो आते ही वायरल हो गया और फैंस इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग पुराने दिनों को याद करते हुए लिख रहे हैं कि सलमान की एनर्जी आज भी वैसी ही है जैसी सालों पहले गाने के रिलीज के समय थी. इतने सालों बाद भी उनका वही पुराना चार्म और सादगी बरकरार है. भले ही वीडियो किस मौके का है ये साफ न हो, लेकिन सलमान के इस अंदाज ने उनके चाहने वालों का दिल एक बार फिर से जीत लिया है. इस वायरल वीडियो पर फैंस उनकी आने वाली फिल्मों और शो को लेकर एक्साइटमेंट भी जाहिर कर रहे हैं.