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याद है सलमान खान का वो ‘टॉवल’ वाला गाना... भाईजान ने 22 साल बाद किया रीक्रिएट; VIDEO देख ताजा हुईं पुरानी यादें

Salman Khan Viral Dance Video: सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ और रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने एक 22 साल पुराने सुपरहिट गाने को रीक्रिएट करते नजर आ रहे हैं. भाईजान का वीडियो देखने फैंस की भी पुरानी यादें ताजा हो गई है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:44 AM IST
याद है सलमान खान का वो ‘टॉवल’ वाला गाना... भाईजान ने 22 साल बाद किया रीक्रिएट; VIDEO देख ताजा हुईं पुरानी यादें
Image Credit: Salman Khan Viral Dance Video

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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