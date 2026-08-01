सलमान खान की 'द अलायंस' में एंट्री, भाई को देखते ही गले लगा कर रोने लगे सोहेल खान; वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ रहे हैं. शो में कंटेस्टेंट बनकर उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी. हालांकि, बाद में सीमा भी एलिमिनेट हो गई.
शो से बाहर होने से पहले सीमा ने सोहेल को गेम को लेकर अहम सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें जरूरत से ज्यादा नरम रवैया छोड़कर मजबूती से खेलना चाहिए. सीमा के जाने के बाद सोहेल टूट गए.
ऐसे में उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके बड़े भाई और सुपरस्टार सलमान खान ने शो में सरप्राइज एंट्री की. शो में सलमान खान को अचानक देखकर सोहेल इमोशनल हो गए और उन्हें गले लगा लिया. सलमान को शो में देखकर घर के बाकी कंटेस्टेंट्स भी हैरान रह गए. इसमें एक्टर ने डेनिम शर्ट, ब्लैक पैंट के साथ काउबॉय कैरी किया था. उनका यह दौरा शो के सबसे इमोशनल एलिमिनेशन में से एक के ठीक बाद हो रहा है.
हाल ही में मेकर्स ने जो का नया प्रोमो जारी किया है. लेटेस्ट एपिसोड के प्रोमो में सलमान को शो में एंट्री करते हुए देखा गया. इसमें वो येलो गेट से उनकी शानदार एंट्री ने घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया. एक्टर सीधे अंदर आए और सोहेल को गले लगाते हुए दिखे. सलमान को देखकर सोहेल इमोशनल हो गए और उन्होंने उन्हें कसकर गले लगा लिया.
Sohail Khan was shocked upon seeing SalmanKhan in alliance, then went and hugged him emotionally pic.twitter.com/UzA6Z01WxS
इससे पहले प्रोमो में सोहेल खान ने आखिरकार खान भाइयों से जुड़ी सबसे बड़ी पहेली को भी सुलझाया था. दरअसल, 'अलायंस' के भाइयों के बारे में कशिश कपूर की गलतफहमी को दूर करते हुए बताया कि सलमान खान सबसे बड़े हैं. जब कशिश कपूर, सोहेल खान से पूछती हैं कि क्या अरबाज खान, खान परिवार के सबसे बड़े भाई हैं? इस पर सोहेल तुरंत उनकी बात सुधारते हुए बताते हैं कि सलमान खान सबसे बड़े भाई हैं. इस बात का पता चलने पर कशिश और साथ ही फैंस हैरान हो जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद, दर्शकों ने माना कि उन्हें भी यही लगता था कि अरबाज खान भाइयों में सबसे बड़े हैं.