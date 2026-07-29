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सलमान खान की 'द अलायंस' में होगी धमाकेदार एंट्री, भाई सोहेल को सपोर्ट करने आएंगे भाईजान; क्या बदल जाएगा पूरा गेम?

Salman Khan in Alliance Show: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही ओटीटी प्राइम वीडियो के शो 'द अलायंस' में एंट्री करने वाले हैं. भाईजान इस शो में अपने छोटे भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने आ रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 29, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:30 PM IST
सलमान खान की 'द अलायंस' में होगी धमाकेदार एंट्री, भाई सोहेल को सपोर्ट करने आएंगे भाईजान; क्या बदल जाएगा पूरा गेम?

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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