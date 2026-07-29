सलमान खान की 'द अलायंस' में होगी धमाकेदार एंट्री, भाई सोहेल को सपोर्ट करने आएंगे भाईजान; क्या बदल जाएगा पूरा गेम?

Salman Khan in Alliance Show: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द अलायंस' में नजर आ रहे हैं. इस शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. शो जब शुरू हुआ था, तब से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. बीते कुछ हफ्तों से इस शो में कंटेस्टेंट के घरवालों ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. अर्सलान गोनी को सपोर्ट करने उनकी गर्लफ्रेंड आईं, कुशाल टंडन का हौसला बढ़ाने उनकी दोस्त काम्या पंजाबी शो में आईं और अब सोहेल खान को सपोर्ट करने उनके भाई और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के आने की खबरें हैं.
'द अलायंस' में सोहेल खान के बाद उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी. सीमा शो में सोहेल का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रही थीं. हालांकि, अब सीमा शो से बाहर हो चुकी हैं. अब जब सोहेल शो में लो फील कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, तो उन्हें मोटिवेट करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके भाई सलमान खान शो में आ रहे हैं.
दरअसल, पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान के 'अलायंस' में लगभग एक घंटे के लिए आने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सोहेल का हौसला बढ़ाएंगे और उनका मनोबल ऊंचा करने में मदद करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन अब एक अहम पड़ाव पर पहुंच रहा है.
एक सूत्र के हवाले से कहा गया, 'उम्मीद है कि सलमान खान रियलिटी शो के अंदर एक घंटा बिताएंगे और एक इमोशनल हफ्ते के बाद सोहेल को बहुत जरूरी हिम्मत देंगे.' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सलमान की मौजूदगी से सोहेल का गेम में कॉन्फिडेंस काफी बढ़ सकता है.
सीमा के शो से बाहर होने की वजह यह थी कि उन्होंने कुशाल टंडन से उन्हें शो से हटाने का अनुरोध किया था. उनके बार-बार कहने पर, कुशाल ने एक्ट्रेस डेजी शाह के बजाय उन्हें शो से बाहर करने का फैसला किया. रियलिटी शो छोड़ने के बाद, सीमा ने एक जूम इंटरव्यू में सोहेल के इमोशनल रिएक्शन के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सोहेल वहां काफी समय से हैं. वह पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं. वह अपने कम्फर्ट जोन से बाहर हैं. इसलिए, अकेलापन महसूस होता है. मैंने भी पहली बार 'कैप्टिव रियलिटी शो' किया है और वहां बहुत अच्छे लोग थे, जिसकी वजह से हम इसे कर पाए और मुझे पता है कि वह भी इसे इसलिए कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां कुछ अच्छे दोस्त बना लिए हैं.'