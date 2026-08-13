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‘ईगो साइड में रखो और माफी मांगो...’, एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली ने सलमान खान को दी हिदायत, मैसेज कर दी बिश्नोई मंदिर जाने की सलाह

Somy Ali Advising To Salman Khan: लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बीच सलमान खान के लिए एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली का बड़ा बयान सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. सोमी ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने सलमान को मैसेज भेजकर बिश्नोई मंदिर जाकर माफी मांगने और अपना घमंड छोड़ने की सलाह दी है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:55 AM IST
‘ईगो साइड में रखो और माफी मांगो...’, एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली ने सलमान खान को दी हिदायत, मैसेज कर दी बिश्नोई मंदिर जाने की सलाह
Image Credit: सोमी अली ने सलमान खान को बिश्नोई मंदिर में माफी मांगने की दी सलाह (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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