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सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड ने किया ‘काला हिरण’ फिल्म का सपोर्ट! तो भड़के भाईजान के फैंस; बुरी तरह कर रहे ट्रोल

Somy Ali Support Kala Hiran: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी पर बन रही फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है. फिल्म के प्रोड्यूसर को कानूनी नोटिस मिलने के बाद, सुपरस्टार की एक्स-पार्टनर सोमी अली ने प्रोड्यूसर का सपोर्ट किया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर सुपरस्टार के फैंस ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया है. क्या है इस डार्क फेज फिल्म की पूरी कहानी, चलिए बताते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 06, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:18 AM IST
सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड ने किया ‘काला हिरण’ फिल्म का सपोर्ट! तो भड़के भाईजान के फैंस; बुरी तरह कर रहे ट्रोल
Image Credit: Somy Ali Support Kala Hiran Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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