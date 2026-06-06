/सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड ने किया ‘काला हिरण’ फिल्म का सपोर्ट! तो भड़के भाईजान के फैंस; बुरी तरह कर रहे ट्रोल

Somy Ali Support Kala Hiran Movie: सलमान खान की जिंदगी पर बन रही फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर चल रहा विवाद अब और ज्यादा बढ़ गया है. इस फिल्म को सलमान खान की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से जोड़कर देखा जा रहा है. इसी बीच इस फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी को सलमान की लीगल टीम की ओर से एक कानूनी नोटिस भेजा गया था. इस नोटिस में फिल्म की रिलीज और उसके प्रमोशन को तुरंत रोकने के लिए कहा गया था. लेकिन प्रोड्यूसर अमित जानी ने इस नोटिस को सरेआम कैमरे के सामने फाड़कर फेंक दिया.
उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे और अपनी फिल्म का काम करते रहेंगे. इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब उस सलमान की पुरानी दोस्त और एक्स-पार्टनर सोमी अली ने सोशल मीडिया पर फिल्म के प्रोड्यूसर का खुलकर सपोर्ट किया. सोमी अली ने अमित जानी के एक वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि आपको किसी भी विषय पर फिल्म बनाने का पूरा अधिकार है. उन्होंने आगे लिखा कि सिर्फ वही लोग छिपते हैं और धमकियां देते हैं जो खुद दोषी होते हैं. सोमी का ये कमेंट इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गया.
इतना ही नहीं, सलमान खान के फैंस ने सोमी के कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया और उनको बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है. खास बात ये है कि सोमी अली के इस कमेंट के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने भी उन्हें जवाब दिया. अमित जानी ने लिखा कि खुलकर सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. लेकिन दूसरी तरफ इस कमेंट को देखते ही उस सुपरस्टार के फैंस भड़क गए. फैंस ने कमेंट बॉक्स में सोमी अली को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके लिए काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.
जब ट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सोमी अली ने भी एक ट्रोलर को करारा जवाब देते हुए लिखा, ‘वाह, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं’. हालांकि, इस बड़े विवाद पर अभी तक सलमान खान की ओर से कोई सीधा बयान या रिएक्शन सामने नहीं आया है. फिलहाल वे इन दिनों साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी हैं. इसके अलावा उनकी फिल्म 'मातृभूमि' भी पूरी तरह तैयार है और वे जल्द ही मेकर्स राज और डीके के साथ एक नए प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत कर रहे हैं. वहीं, उनके फैंस की नजर इस बात पर है कि वे इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं.
फिल्म ‘काला हिरण’ का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है. इस पोस्टर का बैकग्राउंड नीले और पीले रंग का है, जिसमें एक आदमी हाथ में ब्रेसलेट पहने दिख रहा है. उसका लुक पूरी तरह से एक बड़े सुपरस्टार सलमान खान से मिलता-जुलता है. पोस्टर में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उस शख्स पर स्नाइपर से निशाना लगाया गया है. इस लुक को देखने के बाद इंटरनेट पर लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं. हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि फिल्म की कहानी असल जिंदगी की घटनाओं से कितनी जुड़ी है और क्या सिनेमाघरों में रिलीज हो पाएगी?
इस पूरे विवाद में अब एक नया और हैरान करने वाला दावा सामने आया है. प्रोड्यूसर अमित जानी ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक सुपरस्टार के सपोर्ट में अंडरवर्ल्ड यानी डी कंपनी से लगातार धमकियां मिल रही हैं. अमित जानी ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा करते हुए लिखा, ‘एक तरफ सुपरस्टार का लीगल नोटिस है और दूसरी तरफ डी कंपनी की धमकियां मिल रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका जवाब दूं’. उन्होंने आगे साफ शब्दों में लिखा, ‘भाई मैंने आपका लीगल नोटिस तो फाड़ दिया है और आपके सपोर्ट में आने वाली इस डी कंपनी को भी मैं खुद देख लूंगा’.