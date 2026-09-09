सलमान खान के बिग बॉस 20 की जबरदस्त व्यूअरशिप, 64 लाख लोगों ने देखा शो; फिर भी समय रैना से रह गया पीछे

सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का ग्रैंड प्रीमियर रविवार को हुआ. शो शुरू होने से पहले ही इस सीजन के कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी चर्चा थी. हालांकि, कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब रिएक्शन देखने को मिले. कई दर्शकों का कहना है कि 'लॉक अप 2 ' और 'द ट्रेटर्स' जैसे शो इस बार बड़े चेहरों के साथ ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं.
हालांकि, शो के शुरुआती एपिसोड को लेकर भी कुछ दर्शकों ने निराशा जाहिर की है. कंटेस्टेंट्स के बीच वैसी केमिस्ट्री और ड्रामा देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी बिग बॉस से उम्मीद की जाती है. हालांकि, इन चर्चाओं के बावजूद 'बिग बॉस 20' के ग्रैंड प्रीमियर को अच्छी शुरुआत मिली है. ओमेक्स मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक, शो के प्रीमियर को लगभग 64 लाख व्यूज मिले हैं. यह आंकड़ा बताता है कि सलमान खान और बिग बॉस को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी अभी भी बरकरार है.
हालांकि, व्यूअरशिप के मामले में 'बिग बॉस 20' समय रैना के कॉमेडी शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' को पीछे नहीं छोड़ पाया. ओमेक्स मीडिया की ओर से जारी व्यूअरशिप डेटा में इंडिया गॉट लेटेंट ने बिग बॉस 20 से बेहतर प्रदर्शन किया है. फिलहाल, 'बिग बॉस 20' की असली तस्वीर सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा. ग्रैंड प्रीमियर की व्यूअरशिप अच्छी रही है. लेकिन आने वाले हफ्तों की रेटिंग ज्यादा अहम होगी. इससे पता चलेगा कि शो दर्शकों को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ पाने में कितना कामयाब रहता है.
ओमेक्स मीडिया के 31 अगस्त से 6 सितंबर तक के लेटेस्ट व्यूअरशिप डेटा के मुताबिक, समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 को सबसे ज़्यादा 7.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली. सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए 'बिग बॉस 20' को 6.4 मिलियन व्यूअरशिप के साथ दूसरी जगह मिली. रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए गए 'खतरों के खिलाड़ी 15' को भी इस वीकेंड 5.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली. अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए गए 'कौन बनेगा करोड़पति' ने 5.1 मिलियन व्यूअरशिप के साथ चौथा स्थान हासिल किया, जबकि करण जौहर द्वारा होस्ट किए गए 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 को 4.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली.
Ormax StreamView Top 10 most-watched properties on OTT in India for the week of Aug 31-Sep 6 2026 based on audience research
Note Estimated number of Indian audience (in Mn) who watched a property for at least 30 mins in the week of tracking. pic.twitter.com/4wAWJtKHwG
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आज भी यूट्यूब पर दर्शकों को पसंद आ रहा है. इस हफ़्ते इसे 4.2 मिलियन बार देखा गया. धवल ठाकुर और संचिता बसु के रोमांटिक ड्रामा 'ठुकरा के मेरा प्यार' सीजन 2 को भी 3.4 मिलियन व्यूज मिले. खास बात यह है कि 'अल्फा' के मुकाबले 'धमाल 4' को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 'धमाल 4' को 3.4 मिलियन व्यूज़ मिले, जबकि 'अल्फा' को 3.1 मिलियन व्यूज़ मिले. जबकि 'आई नोबडी' को भी 2.8 मिलियन व्यूज मिले.