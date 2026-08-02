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'भाई के दोहे...' सलमान खान की अतरंगी बातों पर बनी एक खास किताब, जिसने जीत लिया फैंस का दिल; क्या आपने पढ़ी?

Bhai Ke Dohe Book On Salman Khan: सलमान खान के दिल से निकले यूनिक ट्रेड्स और मजेदार ट्वीट्स अब एक किताब का रूप ले चुके हैं. जी हां, सल्लू भाई के फैंस ने मिलकर भाईजान पर एक पूरी किताब लिख डाली है, जो इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रही है. क्या आपने पढ़ी?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 02, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:32 AM IST
'भाई के दोहे...' सलमान खान की अतरंगी बातों पर बनी एक खास किताब, जिसने जीत लिया फैंस का दिल; क्या आपने पढ़ी?
Image Credit: Bhai Ke Dohe Book On Salman Khan

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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