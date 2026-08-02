'भाई के दोहे...' सलमान खान की अतरंगी बातों पर बनी एक खास किताब, जिसने जीत लिया फैंस का दिल; क्या आपने पढ़ी?

बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान का सोशल मीडिया अंदाज उनके फैंस को हमेशा से खूब भाता है. उनके मजेदार ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट इंटरनेट पर अक्सर छाए रहते हैं. हाल ही में उन्होंने संजय दत्त के साथ भी दो फोटो शेयर की थी, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान उनके कैप्शन ने ही खींचा था, जिसमें लिखा था, ‘बाबा हमेशा के लिए बाबा और बाबा, बाबा होता है. संजू बाबा है हम सब का बाबा और संजू बाबा अब अपने बच्चों का बाबा है, मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान, यीशु सब इस आदमी को खुश रखें, आई लव यू बाबा’.
अब उनके इसी देसी स्टाइल को एक किताब का रूप मिल चुका है. हाल ही में उनके दो फैंस ने मिलकर सलमान खान के मशहूर सोशल मीडिया पोस्ट्स और कैप्शंस का एक खास कलेक्शन तैयार किया है. इस नई किताब का नाम ‘भाई के दोहे’ रखा गया है. सोशल मीडिया पर इस किताब की खूब चर्चा हो रही है. लोगों को सलमान का ये अलग और बेबाक अंदाज बहुत पसंद आ रहा है. फैंस इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. भाईजान की इस यूनिक किताब को इंदौर के प्रथम सोलंकी और पुणे के सोहम बोडके ने मिलकर तैयार किया है.
प्रथम बचपन से ही सलमान खान के बहुत बड़े फैन रहे हैं. उन्होंने शुरुआत में ये किताब सिर्फ अपने लिए बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाली तो लोगों का रिस्पॉन्स देखकर वो हैरान रह गए. किताब की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि पहला लॉट 24 घंटे के अंदर ही बिक गया. दोनों दोस्तों को ऑर्डर पैक करने के लिए दो दिनों तक सोने का मौका भी नहीं मिला. सलमान की सबसे खास बात ये है कि वे अपने कैप्शन्स के लिए किसी भी तरह की दिखावटी या फिर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं.
वो अपने दिल की बात को बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में सोशल मीडिया पर लिख देते हैं. आज की युवा पीढ़ी को सलमान की यही बात सबसे ज्यादा पसंद आती है. उनका ये बिल्कुल असली अंदाज ही उन्हें बाकी सभी बड़े सितारों से अलग बनाता है. यही वजह है कि उनकी बातें हर किसी का दिल छू लेती हैं. हालांकि, अब इन दोनों दोस्तों की बस एक ही सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि ये खास किताब किसी भी तरह सलमान खान तक पहुंच जाए. उनका प्लान तो ये था कि वो खुद मुंबई जाकर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में ये किताब देकर आएं.
लेकिन आजकल सलमान खान की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त होने की वजह से वो अभी तक वहां नहीं जा पाए हैं. फिर भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि सलमान खान को अपनी इस किताब के बारे में एक दिन जरूर पता चलेगा. किताब को मिले इस जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब प्रथम सोलंकी और सोहम बोडके इसके दूसरे पार्ट की भी तैयारी कर रहे हैं. जैसे-जैसे सलमान खान सोशल मीडिया पर नए-नए ट्वीट्स और पोस्ट करते रहेंगे, वैसे-वैसे ये दोनों दोस्त नए कंटेंट जुटाकर अगला भाग भी लाएंगे. उनका मानना है कि सलमान की हर बात में एक अलग ही मजा होता है.
इसलिए फैंस को इस किताब के अगले हिस्से का भी बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा. काम की बात करें तो सलमान खान इस समय अपनी अगली बड़ी फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी चल रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन वामसी पैडिपल्ली कर रहे हैं. इसके अलावा सलमान खान की एक और फिल्म 'मातृभूमि' भी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.