सलमान खान के पिता की तबीयत में आया सुधार, सलीम खान को जल्द मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी, सामने आया नया हेल्थ अपडेट

Salim Khan Health Update: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान की तबीयत कुछ समय से काफी नाजायस चल रही है. 17 फरवरी को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अस्पताल के डॉक्टरों से द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट हो चुका है. कुछ समय के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन जल्द ही उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था. अब उनकी तबीयत में काफी सुधार आया है और जल्द ही अपने घर वापस लौट सकते हैं.

बेहतर महसूस कर रहे सलीम खान

हाल ही में परिवार के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी कि सलीम खान बेहतर महसूस कर रहे हैं. उनकी हालत में पहले से काफी सुधार आया है. डॉक्टर ऐसी उम्मीद जता रहे हैं अगर सलीम खान की हालत ऐसे ही स्थिर रही तो आने वाले तीन-चार दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. जब से सलीम खान की तबीयत बिगड़ी है, तब से ही उनका परिवार काफी परेशान है. रोजाना ही खान परिवार से कोई ना कोई सलीम खान से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचता है. भाईजान भी कई दिनों से परेशान चल रहे थे, लेकिन अब सलीम खान की तबीयत में सुधार आने से उनका परिवार काफी खुश हैं.

डॉक्टरों ने किया सफल इलाज

बताया जा रहा है कि क्लॉट का इलाज सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. परिवार ने अस्पताल के डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया है. इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टरों ने उनकी बेहतरीन देखभाल की. इसके पहले लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने सलीम खान का हेल्थ अपडेट पब्लिक कर दिया था, जिस पर सलमान खान ने काफी नाराजगी जताई थी और इसे परिवार का निजी फैसला बताते हुए आगे ऐसा न करने की सलाह दी थी.

घर पर भी जारी रहेगा ट्रीटमेंट

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सलीम खान के घर लौटने के बाद भी उनका खास ख्याल रखा जाएगा. वह जल्द स्वस्थ हों इसके लिए उन्हें स्ट्रेस से दूर रखा जाए. घर जाकर भी सलीम खान का मेडिकल ट्रीटमेंट जारी रहेगा. फिलहाल उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स का कहना है कि सलीम खान की रिकवरी ठीक हो रही है और वह जल्द स्वस्थ हो जाएंगे.