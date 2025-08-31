'गाय का मांस.....', सलमान के पिता सलीम खान ने किया बड़ा खुलासा, कहा 'हमारे घर नहीं आता बीफ...'
Advertisement
trendingNow12904085
Hindi Newsबॉलीवुड

'गाय का मांस.....', सलमान के पिता सलीम खान ने किया बड़ा खुलासा, कहा 'हमारे घर नहीं आता बीफ...'

Salim Khan On Beef: सलमान खान अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन भाईजान से ज्यादा कुछ दिनों से उनके पिता सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि उनके परिवार में बीफ नहीं खाया जाता है. सदियों से मुसलमान बीफ खाते आ रहे हैं. उन्होंने इसे न खाने की वजह भी बताई. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 31, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान और उनके पिता सलीम खान
सलमान खान और उनके पिता सलीम खान

Salim Khan On Beef: सलमान खान के पिता सलीम खान को लोग एक स्क्रीनराइटर के तौर पर जानते हैं, उन्होंने जावेद अख्तर के साथ 'शोले', 'जंजीर' और 'दीवार' जैसी फिल्में लिखी थीं. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. सलीम खान अपनी जिंदगी पर काफी कम बात करते हैं. उनकी पहली शादी हिंदू महिला से हुई थी, जो सलमान खान और अरबाज खान की मां हैं. सलीम ने दूसरी शादी हेलेन से की. परिवार में रिश्ते काफी जटिल हैं, लेकिन सब बहुत प्यार से रहते हैं. हाल ही में सलीम खान ने बताया कि वे बाकी मुसलमानों की तरह बीफ नहीं खाते हैं. 

हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई शादी 
सलीम खान ने हाल ही में ‘फ्री प्रेस जर्नल’ को बताया कि मुस्लिम होने के बावजूद उनके परिवार में बीफ नहीं खाया जाता है. इसके साथ खुलासा किया कि उनके परिवार में उनकी शादी से किसी को कोई दिक्कत नहीं रही. हालांकि, उन्होंने दोनों हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी की थी. उन्होंने बताया कि बीफ क्यों नहीं खाया जाता. 

90 के दशक की वो फेमस जोड़ी, नाम सुनते ही थिएटर के बाहर लग जाती थी लाइन, आज किसके पास ज्यादा दौलत?

Add Zee News as a Preferred Source

'ज्यादातर मुसलमान खाते हैं बीफ'
उन्होंने कहा कि 'इंदौर से लेकर आज तक हमारे परिवार में किसी ने बीफ नहीं खाया. बीफ ज्यादातर मुसलमान खाते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता मांस होता है. कुछ लोग इसे पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं. लेकिन पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में साफ कहा गया है कि गाय का दूध मां के दूध का विकल्प है और ये बहुत लाभकारी चीज है. गायों को नहीं मारना चाहिए और गोमांस हराम है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हर धर्म अच्छा है....'
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने हर धर्म से अच्छी बातें अपनाईं. जिसमें सिर्फ हलाल मांस खाना शामिल है. उनका मानना है कि हर धर्म अच्छा है और हमारी तरह वो भी शक्ति में विश्वास करते हैं. इसी दौरान सलमान खान के पिता ने बताया कि सलमा से शादी से पहले ही वो हिंदू त्योहार को मानते थे. उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन हिंदुओं के बीच बिताया है. पुलिस थानों और कॉलोनियों में भी हिंदू त्योहार मनाया करते थे. इसी वजह से उनकी शादी से परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanSalim Khan

Trending news

क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
;