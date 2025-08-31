'गाय का मांस.....', सलमान के पिता सलीम खान ने किया बड़ा खुलासा, कहा 'हमारे घर नहीं आता बीफ...'

Salim Khan On Beef: सलमान खान के पिता सलीम खान को लोग एक स्क्रीनराइटर के तौर पर जानते हैं, उन्होंने जावेद अख्तर के साथ 'शोले', 'जंजीर' और 'दीवार' जैसी फिल्में लिखी थीं. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. सलीम खान अपनी जिंदगी पर काफी कम बात करते हैं. उनकी पहली शादी हिंदू महिला से हुई थी, जो सलमान खान और अरबाज खान की मां हैं. सलीम ने दूसरी शादी हेलेन से की. परिवार में रिश्ते काफी जटिल हैं, लेकिन सब बहुत प्यार से रहते हैं. हाल ही में सलीम खान ने बताया कि वे बाकी मुसलमानों की तरह बीफ नहीं खाते हैं.

हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई शादी

सलीम खान ने हाल ही में ‘फ्री प्रेस जर्नल’ को बताया कि मुस्लिम होने के बावजूद उनके परिवार में बीफ नहीं खाया जाता है. इसके साथ खुलासा किया कि उनके परिवार में उनकी शादी से किसी को कोई दिक्कत नहीं रही. हालांकि, उन्होंने दोनों हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी की थी. उन्होंने बताया कि बीफ क्यों नहीं खाया जाता.

'ज्यादातर मुसलमान खाते हैं बीफ'

उन्होंने कहा कि 'इंदौर से लेकर आज तक हमारे परिवार में किसी ने बीफ नहीं खाया. बीफ ज्यादातर मुसलमान खाते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता मांस होता है. कुछ लोग इसे पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं. लेकिन पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में साफ कहा गया है कि गाय का दूध मां के दूध का विकल्प है और ये बहुत लाभकारी चीज है. गायों को नहीं मारना चाहिए और गोमांस हराम है.'

'हर धर्म अच्छा है....'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने हर धर्म से अच्छी बातें अपनाईं. जिसमें सिर्फ हलाल मांस खाना शामिल है. उनका मानना है कि हर धर्म अच्छा है और हमारी तरह वो भी शक्ति में विश्वास करते हैं. इसी दौरान सलमान खान के पिता ने बताया कि सलमा से शादी से पहले ही वो हिंदू त्योहार को मानते थे. उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन हिंदुओं के बीच बिताया है. पुलिस थानों और कॉलोनियों में भी हिंदू त्योहार मनाया करते थे. इसी वजह से उनकी शादी से परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी.