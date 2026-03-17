Advertisement
trendingNow13144527
Hindi Newsबॉलीवुडकरीब 1 महीने बाद सलमान खान के पिता को मिली अस्पताल से छुट्टी, घर लौटे सलीम खान तो परिवार में खुशी की लहर

करीब 1 महीने बाद सलमान खान के पिता को मिली अस्पताल से छुट्टी, घर लौटे सलीम खान तो परिवार में खुशी की लहर

Salim Khan Discharge: सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आए हैं, जिससे परिवार और फैंस में खुशी की लहर है. पिछले महीने 17 फरवरी को सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 17, 2026, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे सलीम खान
अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे सलीम खान

Salim Khan Discharge: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को करीब एक महीने बाद, मंगलवार 17 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उनके घर वापस लौटने से परिवार और फैंस काफी खुश हैं. ब्रेन हेमरेज के बाद 17 फरवरी को सलीम खान को बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में भर्ती होने के एक दिन बाद डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें ब्रेम हेमरेज हुआ है और इलाज के बाद उन्हें एहतियात के तौर पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. 

करीब एक महीने बाद सलीम खान को मिली छुट्टी

सलीम खान के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान जानकारी सामने आई थी कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी. हालांकि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ था. अस्पताल में रहने के दौरान सलीम खान की मनाही के बाद उनकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट सामने नहीं आई. एक सोर्स ने 17 मार्च को मीडिया एजेंसी को बताया कि उनका इलाज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और उन्हें कुछ समय पहले अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कई सितारे मुलाकात के लिए आए थे अस्पताल

बता दें कि सलीम खान के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनके बेटे सलमान खान, अरबाज खान, बेटियां अलवीरा और अर्पिता साथ ही दामाद अतुल अग्निहोत्री और आयुष शर्मा समेत कई बॉलीवुड सितारे उनसे मिलने नियमित रूप से आते रहे. सलीम खान के पुराने और करीबी दोस्त जावेद अख्तर भी अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे. इसके अलावा आमिर खान, संजय दत्त, रितेश देशमुख, संगीता बिजलानी, डेजी शाह और शाहरुख खान जैसे सितारे भी उनका हाल-चाल लेने पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया था कि 90 साल की उम्र में भी सलीम खान शारीरिक रूप से काफी फिट हैं. फिल्म इंडस्ट्री में 'सलीम-जावेद' की जोड़ी से बेहद मशहूर रह है. इस जोड़ी ने ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘त्रिशूल’, ‘डॉन’, ‘जंजीर’, ‘सीता और गीता’, ‘हाथी मेरे साथी’, ‘यादों की बारात’ और ‘मिस्टर इंडिया’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है. सलीम खान के स्वस्थ होकर घर वापस लौटने पर उनके फैंस काफी खुश हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salim Khan

Trending news

भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
LPG
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...