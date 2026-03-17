करीब 1 महीने बाद सलमान खान के पिता को मिली अस्पताल से छुट्टी, घर लौटे सलीम खान तो परिवार में खुशी की लहर

Salim Khan Discharge: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को करीब एक महीने बाद, मंगलवार 17 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उनके घर वापस लौटने से परिवार और फैंस काफी खुश हैं. ब्रेन हेमरेज के बाद 17 फरवरी को सलीम खान को बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में भर्ती होने के एक दिन बाद डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें ब्रेम हेमरेज हुआ है और इलाज के बाद उन्हें एहतियात के तौर पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था.

करीब एक महीने बाद सलीम खान को मिली छुट्टी

सलीम खान के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान जानकारी सामने आई थी कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी. हालांकि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ था. अस्पताल में रहने के दौरान सलीम खान की मनाही के बाद उनकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट सामने नहीं आई. एक सोर्स ने 17 मार्च को मीडिया एजेंसी को बताया कि उनका इलाज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और उन्हें कुछ समय पहले अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

कई सितारे मुलाकात के लिए आए थे अस्पताल

बता दें कि सलीम खान के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनके बेटे सलमान खान, अरबाज खान, बेटियां अलवीरा और अर्पिता साथ ही दामाद अतुल अग्निहोत्री और आयुष शर्मा समेत कई बॉलीवुड सितारे उनसे मिलने नियमित रूप से आते रहे. सलीम खान के पुराने और करीबी दोस्त जावेद अख्तर भी अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे. इसके अलावा आमिर खान, संजय दत्त, रितेश देशमुख, संगीता बिजलानी, डेजी शाह और शाहरुख खान जैसे सितारे भी उनका हाल-चाल लेने पहुंचे थे.

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डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया था कि 90 साल की उम्र में भी सलीम खान शारीरिक रूप से काफी फिट हैं. फिल्म इंडस्ट्री में 'सलीम-जावेद' की जोड़ी से बेहद मशहूर रह है. इस जोड़ी ने ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘त्रिशूल’, ‘डॉन’, ‘जंजीर’, ‘सीता और गीता’, ‘हाथी मेरे साथी’, ‘यादों की बारात’ और ‘मिस्टर इंडिया’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है. सलीम खान के स्वस्थ होकर घर वापस लौटने पर उनके फैंस काफी खुश हैं.