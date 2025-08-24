पत्नी सलमा को अपने हाथ से खाना खिला रहे सलीम खान, जिस-जिस ने देखा ये VIDEO, वो ही कह रहा- ‘पति हो तो ऐसा...’

Salim Khan Feeds Wife Salma: सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके पिता और मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान अपनी पत्नी सलमा खान को बड़े प्यार से खाना खिलाते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो उनके बेटे सोहेल खान ने शेयर किया है. इस छोटे से लम्हे ने सलमान खान के फैंस को दिल जीत लिया है. डिनर टेबल पर बैठकर सलीम खान का ये अंदाज देखकर लोग उनकी सादगी और मोहब्बत की तारीफ कर रहे हैं.

सलमान खान और उनका परिवार हमेशा अपनी मजबूत बॉन्डिंग के लिए जाना जाता है. अक्सर उनकी फैमिली फोटोज या किसी खास मौके पर सबका साथ देना सुर्खियों में बना रहता है. शनिवार की रात सोहेल खान ने घर के डिनर की झलकियां शेयर कीं. इसी दौरान सलीम खान पत्नी सलमा को अपने हाथों से खाना खिलाते नजर आए. सोहेल ने इस प्यारे से वीडियो को शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन डालते हुए लिखा, 'सबसे प्यारा कपल'.

वीडियो पर फैंस लूटा रहे प्यार

वीडियो वायरल होते ही सलमान-सोहेल खान के फैंस और सेलेब्स ने खान परिवार की इस प्यारी सी झलक पर खूब प्यार लुटाया. सुनील शेट्टी और सलमान की करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने दिल वाले इमोजी से रिएक्ट किया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अल्लाह इन्हें लंबी और हेल्थी जिंदगी दे'. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मां-बाप को ढेर सारा प्यार'. किसी ने दोनों को अब तक की 'सबसे क्यूट जोड़ी और चीज'. इस तरह के ढेरों कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

सुनहरे दौर की वो 7 कॉमेडी फिल्में... जिन्हें देखने के बाद भूल जाएंगे ‘हाउसफुल’, ‘गोलमाल’, ‘वेलकम’; पहले नंबर वाली ने तो रचा इतिहास

इंडस्ट्री का सबसे प्रभावशाली परिवार

खान परिवार को बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली परिवारों में गिना जाता है. आमतौर पर वे निजी पल सबके सामने नहीं लाते, लेकिन इस छोटे से वीडियो ने फैंस को इमोशनल कर दिया. लोगों ने इसे 'फैमिली गोल्स' बताया और कहा कि असली खुशी तो ऐसे पलों में ही छुपी होती है. इसने साबित किया कि रिश्तों की गहराई छोटे-छोटे इशारों में झलकती है. सलीम खान हमेशा से अपनी सादगी और परिवार से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं.

खान परिवार की बॉन्डिंग

'शोले', 'दीवार' और 'जंजीर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिख चुके सलीम खान का ये अंदाज फिर से लोगों को छू गया. सालों से उनके रिश्ते और परिवार की एकता ही उनकी पहचान रही है. ये वीडियो उनके उसी प्यार और अपनापन का एक और उदाहरण है. सलीम खान ने 1964 में सुशीला चरक से शादी की थी, जिन्हें बाद में सब सलमा खान के नाम से जानते हैं. इस जोड़ी के चार बच्चे हुए सलमान, अरबाज, सोहेल और अलवीरा. साल 1981 में सलीम खान की जिंदगी में हेलेन आईं और उन्होंने उनसे भी शादी की.