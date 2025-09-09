59 साल पहले सलमान खान के पिता ने दी थी ब्लॉकबस्टर फिल्म, इंडिया के एल्विस प्रेस्ली शम्मी कपूर के साथ आए थे नजर

बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पिता सलीम खान कई सालों से इंडस्ट्री में राइटर के रूप में काम कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने दर्जनों फिल्मों की कहानी लिखी है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं. सलीम खान ने क्लासिक फिल्म शोले, दीवार, जंजीर, डॉन, नाम और त्रिशूल जैसी कहानियों में जावेद अख्तर के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग की है. मगर क्या आप जानते हैं कि सलमान खान के पिता स्क्रिप्ट राइटर में अपना करियर बनाने से पहले एक मंझे हुए एक्टर भी थे? जी हां! सलीम खान ने कई फिल्मों में बतौर एक्टर के रूप में काम किया है जो कि हिट रही हैं. आइए जानते हैं उनकी फिल्मों के बारे में.

ब्लॉकबस्टर फिल्म

सलीम खान ने अपने एक्टिंग करियर के समय कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया. सलीम खान ने इंडिया के एल्विस प्रेस्ली कहे जाने वाले सुपरस्टार शम्मी कपूर के साथ अपने करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

'तीसरी मंजिल'

सलमान खान के पिता और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने साल 1966 में रिलीज हुई थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म 'तीसरी मंजिल' में बतौर एक्टर के रूप में काम किया था. फिल्म 'तीसरी मंजिल' में काम करने से पहले उन्होंने लगभग 6 साल काफी स्ट्रगल किया था, जिसके बाद उन्हें ये बड़ा रोल हासिल हुआ था. इस फिल्म में वो सुपरस्टार शम्मी कपूर के दोस्त के रूप में नजर आए थे. कम स्क्रीन टाइम और साइड रोल होने के बाबजूद सलीम खान की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था. जिसके बाद उन्हें कई फिल्में ऑफर हुई थीं. यह भी पढे़ं: नेपाल के लोगों पर छाया था इस बॉलीवुड स्टार का खुमार, एक ही फिल्म ने बना दिया था रातों- रात सुपरस्टार

हेलन के साथ प्रेम कहानी

वहीं फिल्म 'तीसरी मंजिल' से ही सलीम खान और एक्ट्रेस हेलन की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद सलीम खान ने हेलन से शादी कर दी थी. आपको बता दें कि हेलेन के प्यार में पड़ने से पहले ही सलीम खान सुशील चरक के साथ शादी कर चुके थे, जिससे उनके 4 बच्चे सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और बेटी अलवीरा हैं.