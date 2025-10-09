संजय लीला भंसाली ने दिया सलमान खान को ‘धोखा’? 23 साल पुरानी इस ब्लॉकबस्टर में कास्ट कर लिया था दूसरा हीरो

Salman Khan: सलमान खान और संजय लीला भंसाली ने साथ में 90s की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'खामोशी: द म्यूजिकल' और 'हम दिल दे चुके सनम' में साथ काम किया था. हालांकि, इसके बाद दोनों को किसी फिल्म में साथ नहीं देखा गया, जिसके पीछे की वजह बनी वो फिल्म, जिसके लिए भंसानी ने उनको ना चुन कर किसी और चुना...
Salman Khan Felt Betrayed: हाल ही में मशहूर म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए. विक्की लालवानी से बातचीत में दरबार ने बताया कि अब वे कभी भी भंसाली के साथ काम नहीं करेंगे, फिर चाहे कोई इसके लिए उनको 100 करोड़ रुपये ही क्यों न दे. दोनों ने साथ में ‘हम दिल दे चुके सनम’ और ‘देवदास’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, लेकिन ‘हीरामंडी’ बनाते समय उनके रिश्तों में दरार आ गई और उनकी जोड़ी टूट गई.
इस्माइल दरबार ने बताया कि वे भंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘हीरामंडी’ पर करीब एक साल से ज्यादा समय से काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भंसाली के लिए उन्होंने बाकी सभी काम छोड़ दिए थे, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी के चलते उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया. दरबार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने भंसाली के लिए अपनी मेहनत और वक्त पूरी ईमानदारी से लगाया, लेकिन बदले में उन्हें निराशा हाथ लगी.
‘देवदास’ के बाद बिगड़ने लगे थे सलमान-भंसाली के रिश्ते
दरबार ने आगे बताया कि भंसाली और सलमान खान के रिश्ते भी ‘देवदास’ के बाद बिगड़ने लगे थे. उन्होंने बताया, “जब मुझे काम की जरूरत थी, तब भंसाली ने मुझे मौका दिया, और जब उन्हें मेरी जरूरत थी, मैंने अपना सारा काम छोड़कर उनके लिए काम किया. वे मेरे लिए इंडस्ट्री में गॉडफादर जैसे थे”. दरबार ने ये भी बताया कि सलमान और भंसाली के बीच दूरी तब आई जब भंसाली ने ‘देवदास’ में शाहरुख खान को कास्ट किया. सलमान को खुद के साथ धोखा खाने जैसा लगा था.
सलमान-ऐश्वर्या की खूब होती थी लड़ाई... म्यूजिक कंपोजर ने खोले कई दबे राज, बोले- ‘बुरा लगता था, क्योंकि...’
‘खामोशी’ में भी किया था साथ काम
दरबार ने अपनी बात रखते हुए बताया, “अगर मैं आपको दो बार मदद करूं और तीसरी बार आप किसी और के पास चले जाएं, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? सलमान ने ‘खामोशी’ के बाद भी उनके साथ काम किया, जबकि वो फिल्म नहीं चली थी. लेकिन ‘देवदास’ में शाहरुख को लेने के बाद दोनों के बीच की समझदारी कहीं न कहीं खत्म हो गई”. उनके इन बयानों से इंडस्ट्री में फिर से पुराने किस्से चर्चा में आ गए हैं. इसके अलावा उन्होंने सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते पर बात की.
फिल्म ने गाड़े थे कमाई क झंडे
उन्होंने बताया कि दोनों के बीच काफी झंगड़े हुआ करते थे, जिसके लिए उनको बुरा लगता था क्योंकि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे. वहीं, अगर 'देवदास' की बात करें तो 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्टर किया था. फिल्म में शाहरुख खान (देवदास), ऐश्वर्या राय (पारो) और माधुरी दीक्षित (चंद्रमुखी) नजर आए थे. साथ में जैकी श्रॉफ, किरण खेर और स्मिता जयकर भी नजर आए. लगभग 50 करोड़ में बन कर तैयार हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 168 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
