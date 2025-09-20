दबंग में सोनू सूद से इनसिक्योर थे सलमान खान, फिर बोले अभिनव कश्यप; कुछ दिन पहले ही एक्टर को कहा था गुंडा

हाल ही में सलमान खान की फिल्म ‘दबंग’ को 15 साल पूरे हुए. निर्देशक अभिनव कश्यप ने अपनी 2010 की फिल्म 'दबंग' की शानदार सफलता से धमाल मचाया था. इस फिल्म में सलमान खान लीड रोल में थे. उनके चुलबुल पांडे के किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. लेकिन फिल्म के निर्माण के दौरान सलमान और अभिनव के बीच मतभेद उभरे, जिसके चलते अभिनव को 'दबंग फ्रेंचाइजी' दूसरे और तीसरे पार्ट में नहीं लिया गया था. इसी वजह से अभिनव कश्यप के मन में सलमान और उनके परिवार के प्रति कड़वाहट पैदा हो गई.

इस फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप पिछले कुछ समय अलग-अलग इंटरव्यू में सलमान खान के साथ काम करने का अनुभव शेयर कर रहे हैं. उन्होंने अपने सारे ही इंटरव्यू में सलमान खान के साथ काम करने के अनुभव को बुरा बताया है. अब एक हालिया इंटरव्यू में अभिनव ने एक्टर को छिछोरा और मवाली कहा है. इसके साथ ही ये भी कहा कि सलमान दबंग में सोनू सूद से इनसिक्योर थे.

दबंग में सोनू सूद से इनसिक्योर थे सलमान खान

बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में अभिनव ने कहा कि पूरी फिल्म में उनसे पूछकर कोई कास्टिंग नहीं हुई थी. उनकी तरफ से सिर्फ विलेन के रोल के लिए सोनू सूद का नाम सजेस्ट किया गया था. वो कहते हैं- ‘मेरी तरफ से एक ही नाम की सलाह दी गई थी, वो सोनू सूद था. क्योंकि सोनू मेरा बहुत पुराना दोस्त था. मैंने उन्हें मणिरत्नम की फिल्म युवा में कास्ट करने में मदद की थी. मुझे लगा कि वो बिल्कुल युवा अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हैं. विलेन के लिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो सलमान से अधिक ताकतवर दिखे. मुझे पता था कि सोनू की बॉडी अच्छी है, लेकिन सलमान ज्यादा उत्सुक नहीं था. वह बहुत इनसिक्योर थे, क्योंकि सोनू की अच्छी बॉडी थी. कैटरीना ने उन्हें मनाने में मदद की. उन दिनों वह सलमान के घर पर रहती थीं और उन्होंने सोनू को फिल्म में लेने के सुझाव को सपोर्ट किया.’

कुछ दिन पहले ही एक्टर को कहा था गुंडा

बता दें कि हाल ही में द स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान को गुंडा कहा था. उन्होंने कहा था- 'सलमान कभी भी शामिल नहीं होता. उसे एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, और पिछले 25 सालों से नहीं है. वह सिर्फ एहसान करता है काम पर आकर. उसे एक्टिंग से ज्यादा सेलिब्रिटी होने की ताकत पसंद है, लेकिन उसे एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है. वह एक गुंडा है. मुझे यह बात दबंग से पहले नहीं पता थी. सलमान बदतमीज है, गंदा इंसान है.'